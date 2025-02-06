Очень сытный и вкусный гороховый суп для ужина: сколько нужно варить, чтобы горох разварился
Домашние супы можно готовить из любых круп, овощей. Одним из самых вкусных и сытных является именно гороховый. Для того, чтобы горох хорошо разварился, его нужно предварительно замочить на ночь в воде, кулинары советуют добавить в воду соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного горохового супа с мясом.
Гороховый суп готовится 60 минут!
Ингредиенты:
- Горох 200-300 г
- Лук 1шт.
- Морковь 1шт.
- Картошка 1-2 шт.
- Куриная грудка 200 г
- Лавровый лист 2 шт.
- Соль по вкусу
- Растительное масло 50 мл.
- Масло сливочное 50 г
- Томатная паста 1 ст.л.
- Вода 2 литра
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промываем под проточной водой. Куриную грудку моем, разрезаем на порционные куски и жарим на растительном масле практически до готовности.
2. Чистим луковицу, нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем нарезанный лук в сковородку к мясу и обжариваем постоянно помешивая.
3. Воду доведите до кипения, добавьте промытый горох и лавровый лист. Добавляем в суп столовую ложку растительного масла и соль.
4. В сковороду к луку и куриной грудке добавляем натертую на терке морковь. В сковороду с зажаркой добавляем столовую ложку сливочного масла. Масло придаст супу сливочный вкус.
5. Забрасываем в кастрюлю нарезанную кубиками или брусочками картошку, накрываем кастрюлю крышкой и варим до готовности картофеля. Добавляем к зажарке столовую ложку томатной пасты и все хорошенько перемешиваем. Добавляем перец и соль. Как только картофель сварится, перекладываем в кастрюлю нашу зажарку. Все перемешиваем, пробуем, при необходимости добавляем соль и перец. Даем супу покипеть еще несколько минут и снимаем кастрюлю с огня.
Готовый суп подаем со свежей зеленью и острым молотым перцем.
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