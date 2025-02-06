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Очень сытный и вкусный гороховый суп для ужина: сколько нужно варить, чтобы горох разварился

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
222
Очень сытный и вкусный гороховый суп для ужина: сколько нужно варить, чтобы горох разварился

Домашние супы можно готовить из любых круп, овощей. Одним из самых вкусных и сытных является именно гороховый. Для того, чтобы горох хорошо разварился, его нужно предварительно замочить на ночь в воде, кулинары советуют добавить в воду соду.

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Домашний суп с горохом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного горохового супа с мясом.

Гороховый суп готовится 60 минут! 

Сколько варить гороховый суп

Ингредиенты:

  • Горох 200-300 г
  • Лук 1шт.
  • Морковь 1шт.
  • Картошка 1-2 шт.
  • Куриная грудка 200 г
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло 50 мл.
  • Масло сливочное 50 г
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Вода 2 литра

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промываем под проточной водой. Куриную грудку моем, разрезаем на порционные куски и жарим на растительном масле практически до готовности.

Горох для супа

2. Чистим луковицу, нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем нарезанный лук в сковородку к мясу и обжариваем постоянно помешивая.

Ингредиенты для супа

3. Воду доведите до кипения, добавьте промытый горох и лавровый лист. Добавляем в суп столовую ложку растительного масла и соль.

Ингредиенты для супа

4. В сковороду к луку и куриной грудке добавляем натертую на терке морковь. В сковороду с зажаркой добавляем столовую ложку сливочного масла. Масло придаст супу сливочный вкус.

Зажарка для супа

5. Забрасываем в кастрюлю нарезанную кубиками или брусочками картошку, накрываем кастрюлю крышкой и варим до готовности картофеля. Добавляем к зажарке столовую ложку томатной пасты и все хорошенько перемешиваем. Добавляем перец и соль. Как только картофель сварится, перекладываем в кастрюлю нашу зажарку. Все перемешиваем, пробуем, при необходимости добавляем соль и перец. Даем супу покипеть еще несколько минут и снимаем кастрюлю с огня.

Що додати в суп

Готовый суп подаем со свежей зеленью и острым молотым перцем.

Готовый суп

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