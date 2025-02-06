Очень сытный и вкусный гороховый суп для ужина: сколько нужно варить, чтобы горох разварился

Домашние супы можно готовить из любых круп, овощей. Одним из самых вкусных и сытных является именно гороховый. Для того, чтобы горох хорошо разварился, его нужно предварительно замочить на ночь в воде, кулинары советуют добавить в воду соду.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного горохового супа с мясом.

Гороховый суп готовится 60 минут!

Ингредиенты:

Горох 200-300 г

Лук 1шт.

Морковь 1шт.

Картошка 1-2 шт.

Куриная грудка 200 г

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Растительное масло 50 мл.

Масло сливочное 50 г

Томатная паста 1 ст.л.

Вода 2 литра

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промываем под проточной водой. Куриную грудку моем, разрезаем на порционные куски и жарим на растительном масле практически до готовности.

2. Чистим луковицу, нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем нарезанный лук в сковородку к мясу и обжариваем постоянно помешивая.

3. Воду доведите до кипения, добавьте промытый горох и лавровый лист. Добавляем в суп столовую ложку растительного масла и соль.

4. В сковороду к луку и куриной грудке добавляем натертую на терке морковь. В сковороду с зажаркой добавляем столовую ложку сливочного масла. Масло придаст супу сливочный вкус.

5. Забрасываем в кастрюлю нарезанную кубиками или брусочками картошку, накрываем кастрюлю крышкой и варим до готовности картофеля. Добавляем к зажарке столовую ложку томатной пасты и все хорошенько перемешиваем. Добавляем перец и соль. Как только картофель сварится, перекладываем в кастрюлю нашу зажарку. Все перемешиваем, пробуем, при необходимости добавляем соль и перец. Даем супу покипеть еще несколько минут и снимаем кастрюлю с огня.

Готовый суп подаем со свежей зеленью и острым молотым перцем.

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