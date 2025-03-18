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Очень сытный и вкусный салат из куриного филе, с томатной заправкой: готовится блюдо очень просто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт салата

Куриное филе – очень простой, но при этом очень вкусный и ценный продукт для приготовления салатов, отбивных, котлет. Еще его можно очень вкусно запечь в духовке с овощами и сыром, сделать вкусные рулетики.

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Салат с куриным филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с овощами и томатной пастой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • филе
  • 1 сладкий перец
  • 1 фиолетовый лук
  • укроп, петрушка

Для заправки:

  • масло
  • 130 г. томатного пюре
  • 50 г. соевого соуса
  • соль по вкусу
  • 1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

1. Сначала отвариваем филе курицы.

Филе для салата

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лучок фиолетовый.

Свежие овощи

3. Готовое филе нарезаем полосками.

Готовое филе

4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

Томатная заправка

5. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.

Готовый салат

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