Очень сытный и вкусный салат из куриного филе, с томатной заправкой: готовится блюдо очень просто

Куриное филе – очень простой, но при этом очень вкусный и ценный продукт для приготовления салатов, отбивных, котлет. Еще его можно очень вкусно запечь в духовке с овощами и сыром, сделать вкусные рулетики.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

филе

1 сладкий перец

1 фиолетовый лук

укроп, петрушка

Для заправки:

масло

130 г. томатного пюре

50 г. соевого соуса

соль по вкусу

1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

1. Сначала отвариваем филе курицы.

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лучок фиолетовый.

3. Готовое филе нарезаем полосками.

4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

5. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.

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