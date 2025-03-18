Очень сытный и вкусный салат из куриного филе, с томатной заправкой: готовится блюдо очень просто
Куриное филе – очень простой, но при этом очень вкусный и ценный продукт для приготовления салатов, отбивных, котлет. Еще его можно очень вкусно запечь в духовке с овощами и сыром, сделать вкусные рулетики.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с овощами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- филе
- 1 сладкий перец
- 1 фиолетовый лук
- укроп, петрушка
Для заправки:
- масло
- 130 г. томатного пюре
- 50 г. соевого соуса
- соль по вкусу
- 1 ч.л. копченой паприки
Способ приготовления:
1. Сначала отвариваем филе курицы.
2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лучок фиолетовый.
3. Готовое филе нарезаем полосками.
4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.
5. В тарелку отправляем все ингредиенты и заправляем томатной заправкой, хорошо перемешиваем и посыпаем зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: