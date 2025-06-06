Очень вкусное домашнее мороженое с оригинальными вкусами: самый простой рецепт
Домашнее мороженое можно готовить как из ягод, так и из сливок, добавив сгущенное молоко. А для яркого вкуса можно добавить сублимированную пудру ягод.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, из сливок и маскарпоне.
Ингредиенты:
- Маскарпоне – 250 г
- Сливки (жирные, холодные) – 250 г
- Сгущенное молоко – 200 г
- Сублимированная пудра клубники – 15 г
- Сублимированная пудра манго –15 г
- Сублимированная пудра черники – 15 г
Способ приготовления:
1. Сливки на полчаса ставим в заморозку. Можно вместе с чашей для взбивания. Далее к сливкам добавляем маскарпоне и взбиваем все до плотного состояния. Далее добавляем сгущенное молоко и еще раз взбиваем.
2. Массу делим на три части и добавляем сублимированную пудру. Выкладываем массу слоями. Или по желанию можно выложить отдельно и у вас получится три разных фруктовых мороженого. И ставим в морозилку на 4 часа минимум.
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