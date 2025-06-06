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Очень вкусное домашнее мороженое с оригинальными вкусами: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт мороженого

Домашнее мороженое можно готовить как из ягод, так и из сливок, добавив сгущенное молоко. А для яркого вкуса можно добавить сублимированную пудру ягод.

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Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, из сливок и маскарпоне.

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Маскарпоне – 250 г
  • Сливки (жирные, холодные) – 250 г
  • Сгущенное молоко – 200 г
  • Сублимированная пудра клубники – 15 г
  • Сублимированная пудра манго –15 г
  • Сублимированная пудра черники – 15 г

Способ приготовления: 

1. Сливки на полчаса ставим в заморозку. Можно вместе с чашей для взбивания. Далее к сливкам добавляем маскарпоне и взбиваем все до плотного состояния. Далее добавляем сгущенное молоко и еще раз взбиваем.

Масса для мороженого

2. Массу делим на три части и добавляем сублимированную пудру. Выкладываем массу слоями. Или по желанию можно выложить отдельно и у вас получится три разных фруктовых мороженого. И ставим в морозилку на 4 часа минимум.

Готовое мороженое

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