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Очень вкусные хачапури за 8 минут: идеальный рецепт для ленивых

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Для начинки всегда лучше использовать сыр. 

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хачапури, которые готовятся с сыром. 

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • 340 г муки
  • 100 мл теплой воды
  • 100 мл теплого молока
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. сахара
  • 250 г сулугуни
  • 150 г сыра фета (можно использовать также брынзу)
  • 1 яичный желток

Способ приготовления: 

1. Тесто: налейте в небольшую миску теплое молоко и воду. Добавляем сахар и сухие дрожжи. Даем смеси постоять 10 минут, пока активные дрожжи. Замешиваем тесто. В большую миску просеиваем муку, добавляем соль. Соединяем с активированной дрожжевой смесью и яйцом. Замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста

2. Готовим начинку: натираем 150 г феты (или брынзы) и 150 г сулугуни на крупной терке. Еще 100 г сулугуни натираем отдельно для посыпания сверху.

Начинка для хачапури

3. Формируем хачапури: тесто разделяем на две равные части. Каждую часть раскатываем в круглый пласт толщиной 3-5 мм, выложите начинку. 

Приготовление блюда

4. Собираем края теста в центр, формируя мешочек, и плотно защипываем швы (по типу хинкали). Переворачиваем швом вниз и аккуратно раскатываем или прижимаем руками, образуя плоский корж.

Как правильно приготовить хачапури

4. Делаем в центре каждого лепешка небольшое отверстие (диаметром 3 см). Смазываем яичным желтком и посыпаем сулугуни. 

Сколько готовить хачапури

5. Перекладываем на противень с пергаментом и готовьте 8 минут при 210С. 

Готовые хачапури

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