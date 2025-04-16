Очень вкусные хачапури за 8 минут: идеальный рецепт для ленивых

Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Для начинки всегда лучше использовать сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних хачапури, которые готовятся с сыром.

Ингредиенты:

340 г муки

100 мл теплой воды

100 мл теплого молока

10 г сухих дрожжей

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. сахара

250 г сулугуни

150 г сыра фета (можно использовать также брынзу)

1 яичный желток

Способ приготовления:

1. Тесто: налейте в небольшую миску теплое молоко и воду. Добавляем сахар и сухие дрожжи. Даем смеси постоять 10 минут, пока активные дрожжи. Замешиваем тесто. В большую миску просеиваем муку, добавляем соль. Соединяем с активированной дрожжевой смесью и яйцом. Замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час.

2. Готовим начинку: натираем 150 г феты (или брынзы) и 150 г сулугуни на крупной терке. Еще 100 г сулугуни натираем отдельно для посыпания сверху.

3. Формируем хачапури: тесто разделяем на две равные части. Каждую часть раскатываем в круглый пласт толщиной 3-5 мм, выложите начинку.

4. Собираем края теста в центр, формируя мешочек, и плотно защипываем швы (по типу хинкали). Переворачиваем швом вниз и аккуратно раскатываем или прижимаем руками, образуя плоский корж.

4. Делаем в центре каждого лепешка небольшое отверстие (диаметром 3 см). Смазываем яичным желтком и посыпаем сулугуни.

5. Перекладываем на противень с пергаментом и готовьте 8 минут при 210С.

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