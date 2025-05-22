Очень вкусный и полезный салат из двух овощей "Зеленая Богиня": готовится блюдо без майонеза

Свежая капуста и огурцы – идеальный набор продуктов для легкого и вкусного летнего салата. А если добавить вкусный соус из шпината, вы получите еще и очень освежающее и полезное блюдо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Зеленая Богиня" из свежей капусты и огурцов.

Ингредиенты:

Капуста молодая – 0,5 головки

Огурец – 1 большой или несколько поменьше

Лук зеленый – 1 небольшой пучок

Для соуса:

Шпинат – 100 г

Базилик – 30 г

Чеснок – 1 зубчик

Лук (желательно шалот, но я брала марс) – 1/4 маленькой головки

Сок лимона – от половины

Пармезан – 40 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Орехи(миндаль) – 100 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем достаточно мелко, смешайте.

2. Для заправки: все складываем в блендер и перебиваем. Если нужно, то можно добавить пару ложек воды. Регулируйте заправку по своему вкусу. По желанию можно заменить орешки на другие или добавить тофу или ложку яблочного уксуса.

3. Заправьте салат, перемешайте и можно сразу есть!

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