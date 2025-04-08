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Очень вкусный и самый бюджетный салат из черемши: готовится 5 минут
Черемша – очень вкусное и полезное растение, в ней содержатся витамины К, А, необходимый для здоровья и молодости кожи. Из нее можно приготовить вкусные салаты, а также намазки и ее можно добавлять даже в фарш для котлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, с яйцами и огурцом.
Ингредиенты:
- пучок черемши
- 3 яйца
- можно еще добавить 1-2 шт.свежих огурцов
- соль, перец
- сметана или майонез для заправки
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко черемшу и огурцы, вареные яйца.
2. Добавьте специи, сметану, перемешайте.
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