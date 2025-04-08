Очень вкусный и самый бюджетный салат из черемши: готовится 5 минут

Черемша – очень вкусное и полезное растение, в ней содержатся витамины К, А, необходимый для здоровья и молодости кожи. Из нее можно приготовить вкусные салаты, а также намазки и ее можно добавлять даже в фарш для котлет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, с яйцами и огурцом.

Ингредиенты:

пучок черемши

3 яйца

можно еще добавить 1-2 шт.свежих огурцов

соль, перец

сметана или майонез для заправки

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко черемшу и огурцы, вареные яйца.

2. Добавьте специи, сметану, перемешайте.

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