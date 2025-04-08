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Очень вкусный и самый бюджетный салат из черемши: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата

Черемша – очень вкусное и полезное растение, в ней содержатся витамины К, А, необходимый для здоровья и молодости кожи. Из нее можно приготовить вкусные салаты, а также намазки и ее можно добавлять даже в фарш для котлет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из черемши, с яйцами и огурцом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • пучок черемши
  • 3 яйца
  • можно еще добавить 1-2 шт.свежих огурцов
  • соль, перец
  • сметана или майонез для заправки

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко черемшу и огурцы, вареные яйца.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте специи, сметану, перемешайте.

Готовый салат

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