Очень вкусный торт "Пломбир" без выпечки: тесто для десерта готовить не нужно

Если вы хотите очень просто приготовить вкусный и легкий торт, но без выпечки, вместо теста можно использовать лаваш, крошку, печенье. А крем можно делать из белков, заварной, со сметаны, сгущенного молока.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпечки "Пломбир", который готовится очень быстро.

Ингредиенты (форма 20-22 см):

мука – 250 г

сахар – 60 г

сливочное масло – 120 г

соль – щепотка

сметана 20% – 500 г

яйцо – 2 шт.

крахмал кукурузный – 1 ст.л.

ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)

сливочное масло – 50-60 г

сахар – 120 г

Способ приготовления:

1. Смешайте мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите все до образование крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая, до румяности около 5-6 минут.

2. Смешайте яйца, крахмал, сметану и сахар. Варите крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар и сливочное масло.

3. Отложите 4 ст.л. крошки для посыпания торта сверху. Разделите крошку, которая осталась на 4 части.

4. Форму выстелите пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой, накройте торт пищевой пленкой. Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.

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