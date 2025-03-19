Очень вкусный торт "Пломбир" без выпечки: тесто для десерта готовить не нужно
Если вы хотите очень просто приготовить вкусный и легкий торт, но без выпечки, вместо теста можно использовать лаваш, крошку, печенье. А крем можно делать из белков, заварной, со сметаны, сгущенного молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта без выпечки "Пломбир", который готовится очень быстро.
Ингредиенты (форма 20-22 см):
- мука – 250 г
- сахар – 60 г
- сливочное масло – 120 г
- соль – щепотка
- сметана 20% – 500 г
- яйцо – 2 шт.
- крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)
- сливочное масло – 50-60 г
- сахар – 120 г
Способ приготовления:
1. Смешайте мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли. Разотрите все до образование крошки. Обжарить крошку на сковороде, помешивая, до румяности около 5-6 минут.
2. Смешайте яйца, крахмал, сметану и сахар. Варите крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варить еще 30 секунд. Снимите с плиты, добавьте ванильный сахар и сливочное масло.
3. Отложите 4 ст.л. крошки для посыпания торта сверху. Разделите крошку, которая осталась на 4 части.
4. Форму выстелите пергаментом. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой, накройте торт пищевой пленкой. Когда торт остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник на 6-8 часов.
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