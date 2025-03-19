Один из наименее людных пляжей Европы: куда поехать на Пасху, если уж хочется лета

Хотя на Пасху в Украине погода еще не совсем летняя, в Европе все же есть уголки, куда можно отправиться на пасхальные каникулы на пляжный отдых. И одна такая страна, где солнце приобретает полную силу довольно рано, находится не так далеко.

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Как пишет издание Express, тем, кто хочет искупаться в море уже в пасхальные праздники, стоит обратить внимание на Албанию. Как свидетельствуют результаты исследования компании Wizz Air, именно здесь находится один из наименее людных пляжей, который предлагает кристально чистую воду Адриатического моря и более 10 км мягкого белого песка. Албанский пляж Дуррес официально является одним из самых наименее многолюдных и при этом наиболее солнечных пляжей Европы для посещения в апреле.

В середине весны дневная температура колеблется от 15 до 22 градусов. То есть вы, вероятно, сможете отлично позагорать у воды.

Здесь находится крупнейший порт Албании, а на побережье полно баров и ресторанов, где можно перекусить после купания. В их меню можно найти множество свежих морепродуктов – еще одна прелесть морского отдыха.

В целом расположенная на Балканском полуострове Европы Албания быстро становится популярным местом отдыха. Страна привлекает туристов благодаря своей потрясающей береговой линии для тех, кто предпочитает спокойный отдых, а также множеству вариантов для пеших прогулок по ее многочисленным природным ландшафтам, в том числе горным.

Министр туризма и окружающей среды Албании Мирела Кумбаро официально сообщила, что в 2024 году балканскую страну посетило 11,7 млн ​​туристов, что на 15,2% больше, чем в 2023 году.

Другие пляжи, получившие высокие оценки за отсутствие толпы и солнечную погоду, – это пляж Нисси на Кипре, Прайя-да-Фалезия в Португалии и пляж Бениррас на Ибице. Каждому направлению был предоставлен рейтинг на основе средних температур и пляжного пространства, а пляж Дуррес в Албании занял восьмое место в этом списке.

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