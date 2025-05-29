Один из самых дружелюбных городов мира: чем поражает Гетеборг, который прозвали 'маленьким Лондоном'

О жителях Лондона существует стереотип, что они являются людьми довольно холодными – избегают зрительного контакта и не знают ничего о своих соседях. Тем удивительнее то, что жители европейского города, который называют "маленьким Лондоном", являются полной противоположностью этому описанию. Они приветливы, дружелюбны и очень коммуникабельны.

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Более того, как пишет издание Express, в свое время "маленький Лондон" успел получить статус "самого социального города в мире". И речь идет здесь о Гетеборге – центре культуры и гастрономии в Швеции.

Гетеборг славится своими музеями, мишленовскими ресторанами и крафтовым пивом. А еще он известен своими усилиями в области устойчивого развития и многими локальными инициативами, направленными на продвижение экологической ответственности.

Как объясняет работник Музея Гетеборга Гокан Стромберг, прозвище "маленький Лондон" в отношении этого замечательного города впервые было использовано в газете в 1766 году. "Британцы были самой большой группой иммигрантов в 1700-х и в начале 1800-х годов, главным образом потому, что Швеция была близкой страной, экономически отсталой по сравнению с Англией и Шотландией и имела много сырья. Если сказать проще, здесь можно было заработать деньги", – пояснил Стромберг.

Репутация города как британского района берет свое начало с 1700-х годов, когда торговля принесла много иностранных влияний в регион Вестра-Гетеланд. С приходом торговцев и судостроителей, таких как Чарльз Чепмен, Дэвид Карнеги и Джеймс Диксон, местные жители начали замечать, как Лондон и Гетеборг становятся все больше похожими между собой.

Некоторые утверждают, что даже один из самых известных шведских ученых, Карл фон Линней, якобы комментировал сходства между двумя городами. По слухам, он высказался так во время посещения Гетеборга в 1700-х годах.

Современный Гетеборг – это своеобразный и очень интересный для туристов город. Здесь вы можете исследовать яркий район Хага, посетить научный центр Universeum, насладиться парком Слоттскоген, покататься в парке аттракционов Лисеберг, исследовать архипелаг Гетеборга, посетить Гетеборгский музей искусств или заглянуть на рыбный рынок Фескекирка. Кстати, вы можете найти здесь даже ресторан британской кухни. Он называется "Лилла Лондон", что буквально означает "Маленький Лондон". Так что связь между шведским портом и британской столицей все еще никуда не исчезла.

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