Один против коррумпированной системы: на Netflix вышел триллер 'Ребел-Ридж', уже ставший глобальным хитом

Не так часто на платформе Netflix выходят фильмы, приобретающие не только популярность у зрителей, но и завоевывающие симпатии критиков. Однако с 6 сентября стал доступен криминальный боевик "Ребел-Ридж", который справился с этой задачей.

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OBOZ.UA рассказывает о картине подробнее. А также о том, за что ее хвалят эксперты в области кино и чем она полюбилась зрителям.

Сюжет

В небольшой городок Шелби-Спрингс прибывает мужчина по имени Терри Ричмонд. Его цель – внести залог за своего кузена, оказавшегося под арестом. Но полиция явно не настроена на сотрудничество. Офицеры не только не принимают залог, но и отбирают у Терри деньги. Они даже не догадываются, что обидели бывшего морского пехотинца, который теперь готов любой ценой восстановить справедливость и наказать коррумпированных правоохранителей.

Режиссером картины выступил Джереми Солнье – постановщик триллера "Зеленая комната" и член команды сериала "Настоящий детектив". Он же написал сценарий к картине. Главные роли исполнили Аарон Пьер, Дон Джонсон и Аннасофия Робб.

Почему стоит посмотреть "Ребел-Ридж"

Сразу после выхода "Ребел-Ридж" возглавил чарт "Netflix Global Top 10". Всего за неделю криминальный триллер собрал более 31 миллиона просмотров.

Критики сходятся на том, что хотя картина и базируется на достаточно стандартных для жанра приемах, все же предлагает свежий и вдумчивый взгляд на проблему коррупции. В частности, благодаря мастерской игре Аарона Пьера, который может стать новым лицом криминальных триллеров.

Режиссер описал свой подход к созданию "Ребел-Ридж" в комментарии изданию Screen Rant так: "Фильм не основан на каком-либо конкретном инциденте, но его определенные элементы могли действительно иметь место. Мне интересно изучать коррумпированные системы – не так то, как они построены, как то, как они выстаивают. В этом фильме я хотел бы задействовать то, как остальные реагируют на такие [коррумпированные] системы – от коррумпированных политиков до бесконечного цикла ошибочных звонков в службы клиентской поддержки".

Рецензии указывают на то, что Солнье удалось выполнить поставленную перед собой задачу. Коррупция играет в его картине роль отдельного персонажа. Режиссер удачно демонстрирует то, как она глубоко проникает в общественные институты, такие как полица, и заставляет даже вполне моральных людей не задавать лишних вопросов, пока не появляется герой, которому не все равно.

Сейчас некоторые критики предсказывают, что "Ребел-Ридж" может стать началом новой франшизы для Netflix. Картину хвалят за удачное использование лучших элементов классических боевиков. При этом ей удается избегать чрезмерного насилия в кадре и в то же время держать зрителя в напряжении.

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