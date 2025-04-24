Одна из главных героинь 'Эмили в Париже' покинула сериал: известно почему

Пятый сезон комедийно-драматического сериала от Netflix "Эмили в Париже" выйдет без участия одной из участниц основного каста. О своем выходе из проекта стриминга объявила актриса Камиль Разат, играющая героиню тоже по имени Камиль.

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Изданию Collider актриса объяснила, что заставило ее пойти на такой шаг. Разат появилась в 33 из 42 эпизодов "Эмили в Париже" и стала любимицей зрителей вместе с другими участниками каста Лили Коллинз, Эшли Парк и Лукасом Браво.

Однако в новой части, съемки которой состоятся не только в Париже, но и в Риме, актриса уже не будет участвовать. "После невероятного путешествия я решила уйти из "Эмили в Париже". Это был действительно замечательный опыт, наполненный ростом, творчеством и незабываемыми воспоминаниями", — сказала Разат.

Она добавила, что глубоко благодарна автору сериала Даррену Старру, а также компаниям Netflix и Paramount, создавшим "Эмили в Париже". Кроме того, актриса прямо сказала, что продюсеры оставили дверь для нее открытой. А значит, она может в будущем вернуться в проект как эпизодический персонаж или даже на какую-то более значительную роль.

"Этот персонаж много значил для меня, и я чувствую, что ее сюжетная линия естественно подошла к концу. Мне показалось, что это подходящий момент, чтобы исследовать новые горизонты", — объяснила Камиль Разат.

Как известно, в пятом сезоне сюжет "Эмили в Париже" претерпит ощутимые изменения. В конце прошлой части главная героиня американка Эмили Купер решает переехать в Рим вслед за своим новым возлюбленным Марчелло. Вместе с тем в итальянской столице открывают офис агентства Agence Grateau, где она работает. Впрочем, авторы обещают, что без парижских пейзажей в будущих сериях не обойдется.

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