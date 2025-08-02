Огурцы не испортятся и не станут скользкими: как лучше их хранить

Оказывается, большинство людей на самом деле неправильно хранят огурцы. Вы можете легко продлить срок их хранения, используя простой предмет, который есть у каждого на кухне.

Видео дня

Большинство овощей хранятся в холодильнике обычно, но огурцы на самом деле очень чувствительны к низким температурам и, вероятно, быстро портятся, если их положить туда. Когда огурцы держат при температуре ниже 10°C, они могут получить травмы от обморожения. Именно тогда овощ начинает разрушаться, становиться морщинистым и даже скользким. Однако, есть способ избежать этого, пишет Express.

Для этого вам понадобится обычная металлическая ложка. Положите огурцы в стеклянный или пластиковый контейнер, который плотно закрывается. Добавьте металлическую ложку в тот же контейнер. Закройте крышку и поставьте его в холодильник на срок до двух недель.

Это может показаться странным, но металлическая ложка помогает поддерживать стабильную температуру вокруг огурцов, позволяя им оставаться свежими гораздо дольше. Также целесообразно положить бумажное полотенце в контейнер, чтобы впитать лишнюю влагу.

Затем поставьте контейнер на верхнюю или среднюю полку холодильника. Это, как правило, самая теплая часть холодильника, и это будет идеальная температура, чтобы огурцы не портились.

Старайтесь не класть огурцы в заднюю часть холодильника или возле вентиляционного отверстия морозильной камеры, поскольку там будет слишком холодно, и это может привести к переохлаждению.

Также огурцы следует хранить подальше от помидоров, поскольку они выделяют этилен, из-за чего быстро портятся.

Этилен – это невидимый газ без запаха, который помогает фруктам созревать и развивать свой вкус. Когда его слишком много накапливается в небольшой среде, это приводит к гниению других продуктов поблизости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с огурцами для консервации, чтобы они не стали мягкими в банке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.