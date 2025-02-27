Оливье по-новому, без колбасы: делимся оригинальным рецептом легкого и вкусного салата

Салат оливье в классическом варианте готовится с колбасой, но ее можно заменить вареными языком, а также красной рыбой. А для яркого вкуса добавьте свежий огурец, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье, без колбасы, с семгой и свежими огурцами.

Ингредиенты:

Картофель

Морковь

Свежий огурец

Яйца

Семга

Майонез

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, морковь и яйца.

2. Нарезаем все продукты кубиками, выкладываем слоями и каждый смазываем майонезом.

Сверху можно присыпать тертым яйцом!ё

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