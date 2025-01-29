Оливье по-новому, без колбасы: рецепт вкусного и популярного блюда для всей семьи
Оливье – очень простой и вкусный в приготовлении салат, который готовится с колбасой в классическом варианте, но ее можно заменить запеченным филе, а также морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье, который готовится без майонеза, с консервированным горошком.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 1-2 шт
- Яйца – 2-3 шт
- Курица (филе или филе бедра) – 2 шт
- Консервированный горошек – 1/2 банки
- Маринованные огурцы
- Майонез 30% + сметана
- Соль, перец
- Щупальца кальмара – 1 большая
Способ приготовления:
1. Морковь выкладываем на фольгу, поливаем немного маслом, добавляем соль, перец. Заворачиваем фольгу, отправляем в разогретую духовку до 180-200 градусов, запекаемся до мягкости и готовности.
2. Так же заворачиваем картофель и отправляем в духовку, а курицу поджариваем до золотистой корочки на сковороде с маслом, добавляем соль, перец, заворачиваем в фольгу и тоже отправляем в духовку на 15-20 минут.
3. Яйца отвариваем. Затем чистим и нарезаем кубиками картофель и морковь, яйца, курицу, соленые огурцы. Всыпаем горошек, добавляем сметану и майонез, по вкусу соль, перец. Картошку и морковь запекаем, как в первом рецепте. Яйца отвариваем.
5. Щупальца кальмара смазываем растительным маслом, добавляем соль, перец. На сковороду добавляем еще немного растительного масла и отправляем шупальцы жариться, часто щупальца предварительно отваривают, но я их жарила на медленном огне где-то 15-20 минут и получилось очень вкусно. После готовности нарезаем тоненькими слайсами, по желанию можно сбрызнуть соком лимона.
6. Замороженный горошек отправляем в кипящую воду на 5-7 минут, затем сразу заливаем холодной водой.
7. Смешиваем порезанный кубиками картофель, морковь, яйца, огурец, всыпаем горошек, добавляем майонез и сметану, соль, перец.
При подаче выкладываем сверху слайсы кальмара и если есть, то, конечно, икру!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: