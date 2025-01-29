Оливье по-новому, без колбасы: рецепт вкусного и популярного блюда для всей семьи

Оливье – очень простой и вкусный в приготовлении салат, который готовится с колбасой в классическом варианте, но ее можно заменить запеченным филе, а также морепродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье, который готовится без майонеза, с консервированным горошком.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт

Морковь – 1-2 шт

Яйца – 2-3 шт

Курица (филе или филе бедра) – 2 шт

Консервированный горошек – 1/2 банки

Маринованные огурцы

Майонез 30% + сметана

Соль, перец

Щупальца кальмара – 1 большая

Способ приготовления:

1. Морковь выкладываем на фольгу, поливаем немного маслом, добавляем соль, перец. Заворачиваем фольгу, отправляем в разогретую духовку до 180-200 градусов, запекаемся до мягкости и готовности.

2. Так же заворачиваем картофель и отправляем в духовку, а курицу поджариваем до золотистой корочки на сковороде с маслом, добавляем соль, перец, заворачиваем в фольгу и тоже отправляем в духовку на 15-20 минут.

3. Яйца отвариваем. Затем чистим и нарезаем кубиками картофель и морковь, яйца, курицу, соленые огурцы. Всыпаем горошек, добавляем сметану и майонез, по вкусу соль, перец. Картошку и морковь запекаем, как в первом рецепте. Яйца отвариваем.

5. Щупальца кальмара смазываем растительным маслом, добавляем соль, перец. На сковороду добавляем еще немного растительного масла и отправляем шупальцы жариться, часто щупальца предварительно отваривают, но я их жарила на медленном огне где-то 15-20 минут и получилось очень вкусно. После готовности нарезаем тоненькими слайсами, по желанию можно сбрызнуть соком лимона.

6. Замороженный горошек отправляем в кипящую воду на 5-7 минут, затем сразу заливаем холодной водой.

7. Смешиваем порезанный кубиками картофель, морковь, яйца, огурец, всыпаем горошек, добавляем майонез и сметану, соль, перец.

При подаче выкладываем сверху слайсы кальмара и если есть, то, конечно, икру!

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