Оригинальная закуска из кабачков и авокадо "Гуакамоле": идеальное блюдо для праздничного стола

Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и при этом оригинальную закуску, выбирайте для основы полезные кабачки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кабачков и с гуакамоле из авокадо.

Ингредиенты:

кабачки или цуккини

авокадо

черри

специи

масло

сок лимона

фисташки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсами, обжарьте.

2. Разомните мякоть авокадо, добавьте черри, сок лимона, масло, специи, перемешайте.

3. Выложите гуакамоле на кабачки, посыпьте фисташками и подавайте.

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