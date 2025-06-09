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Оригинальная закуска из кабачков и авокадо "Гуакамоле": идеальное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
33
Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и при этом оригинальную закуску, выбирайте для основы полезные кабачки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кабачков и с гуакамоле из авокадо.

Вкусная закуска из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки или цуккини
  • авокадо
  • черри
  • специи
  • масло
  • сок лимона
  • фисташки

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсами, обжарьте.

Жареные кабачки

2. Разомните мякоть авокадо, добавьте черри, сок лимона, масло, специи, перемешайте.

Гуакамоле из авокадо

3. Выложите гуакамоле на кабачки, посыпьте фисташками и подавайте.

Готовая закуска

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