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Оригинальная закуска из кабачков и авокадо "Гуакамоле": идеальное блюдо для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусную, легкую и при этом оригинальную закуску, выбирайте для основы полезные кабачки. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из кабачков и с гуакамоле из авокадо.
Ингредиенты:
- кабачки или цуккини
- авокадо
- черри
- специи
- масло
- сок лимона
- фисташки
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте слайсами, обжарьте.
2. Разомните мякоть авокадо, добавьте черри, сок лимона, масло, специи, перемешайте.
3. Выложите гуакамоле на кабачки, посыпьте фисташками и подавайте.
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