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Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
87
Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

Ленивые вареники – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Особенно изделия понравятся малышам, потому что они довольно сладкие и мягкие. Со вкусами можно экспериментировать. К примеру, добавить мак и малину.

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Идея приготовления ленивых вареников с кокосом, малиной и маком опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изделия очень быстро варятся.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 250 г
  • кокосовая стружка – 2 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • ванильный сахар
  • мак – 1 ст.л.
  • замороженные или свежие ягоды – 50 г

Способ приготовления:

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

1. Сыр перетереть через сито и смешать с сахаром.

2. Добавить кокосовую стружку и мак.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

3. Следом всыпать просеянную муку, ванильный сахар и замешать тесто.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

4. Сформировать шарики и внутрь положить ягоды.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

5. Отварить их в кипящей воде до момента, когда они всплывут.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

6. По желанию, полить сгущенкой.

Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

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