Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям
Ленивые вареники – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Особенно изделия понравятся малышам, потому что они довольно сладкие и мягкие. Со вкусами можно экспериментировать. К примеру, добавить мак и малину.
Идея приготовления ленивых вареников с кокосом, малиной и маком опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изделия очень быстро варятся.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 250 г
- кокосовая стружка – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- ванильный сахар
- мак – 1 ст.л.
- замороженные или свежие ягоды – 50 г
Способ приготовления:
1. Сыр перетереть через сито и смешать с сахаром.
2. Добавить кокосовую стружку и мак.
3. Следом всыпать просеянную муку, ванильный сахар и замешать тесто.
4. Сформировать шарики и внутрь положить ягоды.
5. Отварить их в кипящей воде до момента, когда они всплывут.
6. По желанию, полить сгущенкой.
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