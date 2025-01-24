Оригинальный рецепт ленивых вареников с ягодами и маком: точно понравятся детям

Ленивые вареники – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Особенно изделия понравятся малышам, потому что они довольно сладкие и мягкие. Со вкусами можно экспериментировать. К примеру, добавить мак и малину.

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Идея приготовления ленивых вареников с кокосом, малиной и маком опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Изделия очень быстро варятся.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 250 г

кокосовая стружка – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

ванильный сахар

мак – 1 ст.л.

замороженные или свежие ягоды – 50 г

Способ приготовления:

1. Сыр перетереть через сито и смешать с сахаром.

2. Добавить кокосовую стружку и мак.

3. Следом всыпать просеянную муку, ванильный сахар и замешать тесто.

4. Сформировать шарики и внутрь положить ягоды.

5. Отварить их в кипящей воде до момента, когда они всплывут.

6. По желанию, полить сгущенкой.

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