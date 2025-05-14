Осенью выйдет спин-офф сериала 'Офис': известны детали

Сериал "Офис" считается одним из лучших ситкомов в истории - как британский оригинал с Рики Джервейсом, так и американский римейк со Стивом Кареллом. И долгое время фанаты просили продолжить любимое шоу, хотя бы в виде спин-оффа. В этом году это наконец-то произойдет.

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Как пишет издание Variety, стриминг Peacock, сейчас готовит к выходу псевдодокументальный комедийный сериал "Газета", действие которого будет происходить в той же вселенной, что и "Офис". И зрителям показали первый кадр из него.

Фото стало частью предварительной презентации NBCUniversal. По сюжету, группа документалистов, которые снимали работу филиала компании Dunder Mifflin в Скрантоне, где происходили события "Офиса", теперь займется поисками новой такой интересной темы. И им на глаза попадется редакция газеты Toledo Truth-Teller ("Правдоруб Толедо"), владелец которой пытается ее возродить. По странному стечению обстоятельств, бухгалтером в этой газете работает Оскар (Оскар Нуньес), который ранее работал в Dunder Mifflin. Появление документалистов станет для него не слишком приятной неожиданностью.

Кроме Нуньеса в каст "Газеты" войдут Сабрина Импаччиаторе, которая сыграет главного редактора, и Донал Глисон – он воплотит нового сотрудника редакции, который фонтанирует идеями и этим раздражает коллектив. Персонажа Глисона называют переосмыслением образа Двайта Шрута из "Офиса". В сериале также снимаются Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Сериал должен стартовать в сентябре. Точную дату премьеры Peacock объявит позже.

Грег Дэниелс, который адаптировал "Офис" для американского телевидения, создал сериал "Газета" вместе с Майклом Команом. Оба являются исполнительными продюсерами вместе с создателями "Офиса" Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом, а также Говардом Кляйном, Беном Сильверманом и Banijay Americas (ранее Reveille). Студия, которая занимается продакшеном шоу – это Universal Television.

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