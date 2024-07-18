Ошибется половина водителей: определите очередность проезда авто на перекрестке. Тест по ПДД

Знание и соблюдение ПДД – гарантия безопасности на дорогах для всех участников движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на перекрестке – водители путаются в очередности проезда, тем самым повышая риск ДТП.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите очередность проезда.

Условия задачи

Какая очередность проезда на перекрестке?

Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус; Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль; Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль; Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.

Объяснение

Водитель синего авто намерен проехать прямо. Водители белого автомобиля и автобуса хотят повернуть налево.

Перед белым авто установлен дорожный знак 2.3 – "главная дорога" и табличка 7.8 – "направление главной дороги".

Таким образом, синий автомобиль находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним. Автобус и белое авто находятся в равнозначном положении.

В таких ситуациях ПДД указывает на необходимость совершать разъезд по правилу правой руки.

Пункт 16.12 ПДД устанавливает, чтона перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, уже двигающимся по кругу.

Правильный ответ

Автобус проедет перекресток первым, а синий автомобиль – последним.

Так что правильный ответ: 4 – автобус, белое авто, синее авто.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую тестовую задачу о том, можно ли водителю выполнить разворот.

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