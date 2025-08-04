Остерегайтесь карманников: какая европейская страна опасна для туристов

Шумная толпа туристов – одна из самых больших приманок для карманников. Именно поэтому любые советы для путешественников включают инструкции, как вести себя, чтобы не потерять ценные вещи и деньги. Новое исследование также указало на страну Европы, где стоит быть особенно бдительными.

Видео дня

Как пишет издание Express, Италия была признана худшей страной в Европе по уровню карманных краж. Анализ данных провела британская страховая компания Quotezone. И обнаружила, что именно в Италии кошелькам и сумкам путешественников воры угрожают даже больше, чем во Франции и Испании, хотя поток туристов там в целом выше.

Эта проблема актуальна не только для Италии. По данным охранной компании Global Guardian, туризм остается важной отраслью экономики по всей Европе, и, соответственно, привлекает внимание разного рода преступников. "Каждый год в европейскую полицию поступает около 5,7 миллиона сообщений о кражах со взломом, грабежах и ограблениях — и это только те случаи, о которых сообщается", — отмечает Global Guardian. Такие густонаселенные туристические районы, как бульвар Рамбла в Барселоне и римский Колизей, практически идеально подходят для карманников. Но один фактор делает Италию особенно популярной среди любителей обчистить чужие карманы.

Исследование Quotezone сравнило частоту упоминаний "карманной кражи" или "кражи" на ведущих платформах с отзывами путешественников о популярных европейских направлениях. Сочетание всемирно известных достопримечательностей и оживленных городских центров в Италии, похоже, особенно привлекает воров. Кроме того, в таких городах, как Рим или Милан, действуют преступные группировки, которые только ухудшают ситуацию с кражами.

Скажем, на сервисе TripAdvisor около 1000 отзывов о фонтане Треви в Риме содержат упоминания о карманниках. В свежих отзывах туристов призывают "остерегаться карманников", а один из авторов утверждает, что здесь "бродят карманники и мошенники". Впрочем, некоторые туристы указывают, что в последнее время возле знаменитого фонтана увеличили количество полиции, что положительно повлияло на ситуацию с безопасностью.

Другими локациями, где туристам советуют быть особенно бдительными, назвали загруженные маршруты общественного транспорта в крупных городах и крупные железнодорожные вокзалы, такие как Milano Centro, Roma Termini и Santa Maria Novella во Флоренции. На этих вокзалах карманников оказалось особенно много.

Также сервис World Nomads предупреждает, что экспрессы в аэропорты Милана, Рима и даже Пизы тоже могут быть опасными с точки зрения краж. Поэтому тем, кто направляется в них или из них, советуют убедиться, что их чемоданы надежно заперты и держать сумки с документами и ценными вещами в руках.

Согласно комплексному европейскому индексу карманных краж, составленному Quotezone, Франция и Испания заняли второе и третье места в рейтинге самых проблемных направлений по количеству "карманников" и "похищенных" вещей на миллион посетителей.

Вот как выглядит десятка наиболее опасных с точки зрения карманных краж стран Европы:

Италия Франция Испания Германия Нидерланды Португалия Турция Греция Польша Ирландия

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой популярный европейский город вызывает у туристов наибольший стресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.