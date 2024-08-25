От "Гадкого я 4" до комедии с Мэттом Дэймоном: 7 новых фильмов, которые можно уже сейчас посмотреть онлайн
В 2024 году индустрия кино радует зрителей разнообразием жанров и историй. Независимо от того, ищете ли вы семейную анимацию, остросюжетный триллер или комедию с известными актерами, вам будет что посмотреть.
Недавно в кинотеатрах представили несколько интересных новинок. О том, какие из них уже можно посмотреть онлайн и какие относительно старые фильмы стоит посмотреть, рассказал Toms Guide.
Гадкий я 4 (PVOD)
Если ваши дети уже давно ждали продолжения приключений Грю и его неугомонных миньонов, то на этой неделе вы их приятно удивите. "Гадкий я 4" появился на онлайн сервисах после успешного проката, где он собрал более 760 миллионов долларов, став третьим самым кассовым фильмом года.
В этот раз бывший суперзлодей Грю, вместе со своей женой Люси, пытаются защитить свою семью, когда на горизонте снова появляется его давний враг. Эта увлекательная история, наполненная юмором и приключениями, обязательно станет хитом среди младшей аудитории.
Зачинщики (Apple TV Plus)
От режиссера Дага Лаймана вышла новая комедия, собравшая на одном экране двух выдающихся актеров – Мэтта Дэймона и Кейси Аффлека. Эта история рассказывает о незадачливом отце Рори, который в отчаянии решает объединиться с бывшим преступником, чтобы украсть деньги коррумпированного мэра.
Ограбление, которое идет не по плану, приводит к безумной погоне, где герои пытаются спасти свою жизнь от полиции и криминальных авторитетов. Этот динамичный фильм, полный экшна и юмора, обязательно поднимет вам настроение.
Корпорация "Еда" 2 (Hulu)
Документальный фильм 2009 года стал настоящим вызовом для пищевой индустрии и его продолжение стало не менее актуальным. "Корпорация "Еда" 2" исследует, как изменилась пищевая промышленность за последние полтора десятилетия, а также предлагает альтернативы потребляемым ежедневно продуктам.
Этот фильм заставляет нас задуматься о том, что мы едим и откуда это берется, пытаясь пробудить у зрителей желание перемен к лучшему.
О чем думают собаки (Netflix)
Для всех любителей собак Netflix подготовил новый документальный фильм, раскрывающий тайны поведения наших четырехлапых друзей. В этом фильме рассказывается о том, как у собак развилось такое острое обоняние и почему они могут быть такими разными, в зависимости от породы.
Документальный фильм не только удовлетворит ваше любопытство, но и поможет лучше понимать своих любимцев и их потребности.
Байкеры (Peacock)
Фильм "Байкеры" переносит нас в мир мотоциклетной культуры 20 века, рассказывая историю настоящего мотоклуба Outlaws. Главные герои – члены клуба, которые сталкиваются с испытаниями и препятствиями, угрожающими их беззаботной жизни.
Этот фильм полон адреналина, бунтарства и духа свободы и станет настоящим подарком для любителей динамических драм.
Вечерняя школа (Netflix)
Эта комедия с Кевином Хартом в главной роли рассказывает историю мужчины, который пытаясь спасти свою жизнь после ряда неудач, решает вернуться в школу, чтобы получить аттестат о среднем образовании.
Его ждут веселые приключения и важные жизненные уроки, которые заставят задуматься и одновременно рассмешат зрителей до слез.
Эмоджи (Netflix)
Хотя фильм не стал фаворитом критиков, он остается излюбленным среди младшей аудитории.
Фильм о приключениях эмодзи, живущих в смартфоне, рассказывает об их попытках найти свое место в цифровом мире. Это веселая и яркая анимация может стать отличным вариантом для семейного просмотра.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фильмы Marvel критики назвали лучшими и худшими.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.