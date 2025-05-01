От кока-колы до огня и пакета: как за 2 секунды очистить шампура и сетку гриль для шашлыка

Часто шампуры и решетку для приготовления мяса проще купить новую, чем отмыть старую. Но, все же, если вы хотите очень быстро справится с такой проблемой, вам поможет обычная кока-кола, уксус, сода и просто огонь.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть всего за несколько секунд шампуры и решетку для гриля от жира, грязи и копоти.

Уксус

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и нанесите на поверхность. Оставьте на несколько минут, а после с помощью мочалки или скребка удалите копоть и отставший жир, обязательно промойте водой.

Сода+уксус

Если же грязь и жир сильно въелись и при этом засохли, то к уксусу можно добавить еще соду. Смажьте решерку и шампура этой смесью, положите у большой пакет, плотно завяжите, чтобы во внутрь не попадал воздух и оставьте на ночь. Утром протрите и сполосните водой.

Кока-кола

Возьмите решетку и шампура в пакет, туда залейте кока-колу и так оставьте на полчаса, а потом пройдитесь щеткой и сполосните.

Огонь

Держите на огне до тех пор, пока остатки еды не превратятся в угольки. Дайте остыть и удалите остатки скребком или жесткой щеткой, тщательно сполосните.

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