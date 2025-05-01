УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

От кока-колы до огня и пакета: как за 2 секунды очистить шампура и сетку гриль для шашлыка

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
18
Чем отмыть шампуры

Часто шампуры и решетку для приготовления мяса проще купить новую, чем отмыть старую. Но, все же, если вы хотите очень быстро справится с такой проблемой, вам поможет обычная кока-кола, уксус, сода и просто огонь.

Видео дня
Готовый шашлык на шампурах

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть всего за несколько секунд шампуры и решетку для гриля от жира, грязи и копоти. 

Как правильно и чем мыть решетку для мяса

Уксус 

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и нанесите на поверхность. Оставьте на несколько минут, а после с помощью мочалки или скребка удалите копоть и отставший жир, обязательно промойте водой.

Чем отчистить решетку гриль

Сода+уксус 

Если же грязь  и жир сильно въелись и при этом засохли, то к уксусу можно добавить еще соду. Смажьте решерку и шампура этой смесью, положите у большой пакет, плотно завяжите, чтобы во внутрь не попадал воздух и оставьте на ночь. Утром протрите и сполосните водой.

Сода для чистки решетки гриль

Кока-кола 

Возьмите решетку и шампура в пакет, туда залейте кока-колу и так оставьте на полчаса, а потом пройдитесь щеткой и сполосните.

Как отмыть шампуры

Огонь 

Держите на огне до тех пор, пока остатки еды не превратятся в угольки. Дайте остыть и удалите остатки скребком или жесткой щеткой, тщательно сполосните.

Сколько готовить шашлык

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и в чем правильно замариновать мясо на шашлык, чтобы не испортить его. 