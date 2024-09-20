От красоты перехватывает дыхание: названы самые красивые железнодорожные маршруты в Великобритании

Путешествие – это не только возможность отправиться в интересное место для отдыха. Во время самой поездки мы можем насладиться прекрасными видами, и это во многом касается поездок по железной дороге.

Видео дня

Как пишет издание Mirror, британская компания, поощряющая студентов к путешествиям по миру и помогающая им в этом, составила список железнодорожных маршрутов, пролегающих по наиболее живописным местам страны. Вдобавок идет отличное обслуживание в поездах, которое сделает путешествие чрезвычайно приятным.

Железная дорога Vale of Rheidol

Железнодорожный маршрут Vale of Rheidol проходит между Аберистуитом и Понтарфинахом (Мост Дьявола) в Среднем Уэльсе и предлагает великолепные виды на открытые поля, леса и горные пейзажи. Путешествуя по этим девственным краям можно полюбоваться хищными птицами, парящими на долиной – красными коршунами и канюками. Поезд, который ходит по этому маршруту, использует исторические вагоны, построенные между 1923 и 1938 годами, а узкоколейная железная дорога пролегает по местности с крутыми подъемами и резкими поворотами.

Kyle Line

Железнодорожная линия Kyle Line проходит по землям Шотландии из Инвернесса в Кайл-оф-Лохалш и пролегает сквозь горы, леса, озера и даже болотистую местность. Поезд проходит мимо берегов озера Лох-Керрон, где вы можете остановиться в деревне Плоктон. А также заходит в Аттадейл, где можно исследовать красочные местные сады. Спуск между озером Луихарт и Гарвом – отличное место для наблюдения за оленями. На последнем участке пути пассажиры могут насладиться невероятными видами острова Скай.

Железная дорога Settle-Carlisle

Железная дорога Settle-Carlisle предлагает живописное путешествие через Йоркшир-Дейлс и Северные Пеннины. Путешествие по этой линии обычно длится около 1 часа 40 минут. Во время него вы можете полюбоваться видами на виадук Рибблхед, долину Иден и станцию Дент – самую высокую станцию магистральной линии в Англии.

Железная дорога Ffestiniog and Welsh Highland

Путешествие по железнодорожной линии Ffestiniog and Welsh Highland начинается в гавани Портмадог и пролегает через живописный национальный парк Сноудония с видами на горы, реки, замки, береговые линии и древние дубовые леса. Она пролегает уникальным маршрутом с подковообразными изгибами, полной спиралью и горными тоннелями. Для тех, кто стремится именно к природной красоте, предлагаются места со смотровым салоном и дополнительными услугами, как чаепитие и корзины для пикника.

Железная дорога Ravenglass and Eskdale

Этот железнодорожный маршрут по Камбрии является одной из старейших и самых длинных сохранившихся в мире узкоколейных железных дорог. Она известна своими живописными видами на побережье Камбрии, где можно полюбоваться холмами и далекими горами.

Железная дорога Brecon Mountain

Один из лучших способов полюбоваться национальным парком Брекон-Биконс – это поездка по железной дороге Brecon Mountain. Линия начинается от Панта, пролегает к северу от Мертир-Тидвилла, до Торпантау, следуя частью маршрута оригинальной железной дороги Brecon & Merthyr, закрывшейся в 1964 году. Некоторые из лучших видов выходят на Баннау-Брюхейнио, включая водохранилища Таф-Фечан и Понтстикилл.

Железная дорога Lynton and Barnstaple

Эта ветка пролегает по Северному Девону и является особенной по многим причинам. Это единственная паровая железная дорога в Великобритании, где пассажиры едут в викторианских вагонах, спроектированных в 1890-х годах. Они были построены так, чтобы обеспечить лучшие виды, а полюбоваться здесь есть чем. Поезд проходит через долину Парракомб и Уэст-Лин. Подсказка, чтобы увидеть все самое лучшее, выбирайте места с правой стороны.

Железная дорога Llangollen

Об этой исторической железной дорогой в Денбигшире, Северный Уэльс заботятся волонтеры. Она пролегает между Лланголленом и Корвеном и проходит через долину Ди, территорию исключительной природной красоты (AONB), и предлагает виды на реку и окружающую сельскую местность.

Железная дорога Bala Lake

Ветвь в Северном Уэльсе чтит наследие небольших железных дорог, ранее перевозивших сланец из карьеров в доки. Все поезда, которые используются на маршруте, старше 100 лет и раньше работали на нужды сланцевых карьеров. После Ллануучлина линия спускается к Долфоур-Бенку, предлагая виды на озеро, заливные луга и склоны холмов. А прямо у пути гнездятся цапли и хищные канюки.

Jacobite Steam Train

Поезд Jacobite Steam Train совершает круговое путешествие между Форт-Уильямом и Маллайгом в Шотландском нагорье. Поезд и маршрут использовались в фильмах о Гарри Поттере, что дало поезду его неформальное прозвище Хогвартс-экспресс. В маршрут включен виадук Гленфиннан, остановка в Арисейге – самой западной железнодорожной станции Великобритании на материке, и самая высокая гора, кратчайшая река и глубокое пресноводное озеро в Великобритании.

Южно-Девонская железная дорога

Южно-Девонская железная дорога пролегает между Бакфастли и Тотнес-Риверсайд в Девоне и вдоль реки Дарт, проходя через некоторые из красивейших сельских районов Девона. Маршрут также включает остановку в Ставертоне — оживленном селе, в котором находится лучше всего сохранившийся по сей день средневековый мост в графстве. Опять же, здесь лучше покупать билеты на сиденья справа.

Западно-Сомерсетская железная дорога

Это самая длинная независимая историческая железная дорога со стандартной колеей в Великобритании. Ее протяженность составляет примерно 36,5 км. Колея идет от Бишопс-Лайдерда, неподалеку от Тонтона, до приморского города Майнхеда. Пассажиры могут насладиться видом на холмы Куанток и сельскую местность Эксмур, а также на Бристольский залив.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых малоизвестных горных маршрутах Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.