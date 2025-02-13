От нагара не останется и следа: простой способ для очистки сковородок и кастрюль

Со временем даже самая дорогая посуда покрывается нагаром, жирным налетом и въевшейся грязью. Обычные моющие средства не всегда помогают, особенно если загрязнения старые.

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К счастью, существует простой и практичный способ вернуть сковородкам и кастрюлям первоначальный вид.

Как это сделать правильно, рассказывает OBOZ.UA.

Как быстро очистить посуду от нагара и жира

Одно из лучших средств для борьбы с жиром и нагаром – нашатырный спирта. Он эффективно размягчает грязь, после чего ее можно удалить без лишних усилий.

Что понадобится для этого?

нашатырный спирт;

старое полотенце;

два плотных полиэтиленовых пакета без отверстий.

Пошаговая инструкция:

Заверните сковородку или кастрюлю в полотенце. Положите в пакет, добавьте открытую бутылочку с нашатырным спиртом. Туго завяжите пакет, затем поместите его в другой пакет и также крепко завяжите. Хорошо встряхните, чтобы нашатырь равномерно распределился. Оставьте на 1 час – за это время жир и нагар размягчатся. Выньте сковородку и тщательно вымойте ее с моющим средством.

После такой обработки посуда станет чистой без усилий и долгого оттирания. Этот метод подходит не только для сковородок, но и для кастрюль, противней и другой металлической посуды.

Дополнительные рекомендации:

Работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как пары нашатыря резкие.

Используйте перчатки, чтобы избежать контакта с химическими веществами.

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