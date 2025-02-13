От нагара не останется и следа: простой способ для очистки сковородок и кастрюль
Со временем даже самая дорогая посуда покрывается нагаром, жирным налетом и въевшейся грязью. Обычные моющие средства не всегда помогают, особенно если загрязнения старые.
К счастью, существует простой и практичный способ вернуть сковородкам и кастрюлям первоначальный вид.
Как это сделать правильно, рассказывает OBOZ.UA.
Как быстро очистить посуду от нагара и жира
Одно из лучших средств для борьбы с жиром и нагаром – нашатырный спирта. Он эффективно размягчает грязь, после чего ее можно удалить без лишних усилий.
Что понадобится для этого?
- нашатырный спирт;
- старое полотенце;
- два плотных полиэтиленовых пакета без отверстий.
Пошаговая инструкция:
- Заверните сковородку или кастрюлю в полотенце.
- Положите в пакет, добавьте открытую бутылочку с нашатырным спиртом.
- Туго завяжите пакет, затем поместите его в другой пакет и также крепко завяжите.
- Хорошо встряхните, чтобы нашатырь равномерно распределился.
- Оставьте на 1 час – за это время жир и нагар размягчатся.
- Выньте сковородку и тщательно вымойте ее с моющим средством.
После такой обработки посуда станет чистой без усилий и долгого оттирания. Этот метод подходит не только для сковородок, но и для кастрюль, противней и другой металлической посуды.
Дополнительные рекомендации:
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как пары нашатыря резкие.
- Используйте перчатки, чтобы избежать контакта с химическими веществами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как приготовить яйца-пашот на сковородке.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.