'Отдел нераскрытых дел': Netflix показал трейлер сериала от создателей 'Ферзевого гамбита'

Netflix анонсировал новый криминальный сериал "Отдел нераскрытых дел", который создал Скотт Фрэнк - сценарист и режиссер популярного хита "Ферзевый гамбит". В центре истории - мрачный, но харизматичный детектив, которому поручено расследовать самые запутанные нераскрытые дела.

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Проект сочетает классические элементы скандинавского нуара с британской криминальной драмой. Главную роль исполнил Мэтью Гуд, известный по фильмам "Королевский человек" и "Предложение". Премьера сериала состоится 29 мая на платформе Netflix.

Сюжет сосредоточен вокруг старшего инспектора Карла Морка, который имеет острый ум, но тяжелый характер. Из-за профессионального конфликта и неудачной операции он теряет напарника и попадает в немилость руководства. Его "засылают" во вновь созданный отдел, расположенный в подвале полицейского управления, занимающийся расследованием старых, нераскрытых преступлений.

Хотя изначально идея создания "Отдела Q" выглядела скорее как формальность, а не реальный проект, Морк постепенно начинает добиваться успехов. Он собирает вокруг себя маловероятную, но эффективную команду. Вместе они распутывают глухие дела, которые ранее считались безнадежными, возвращая справедливость и тревогу в сердца преступников.

Один из первых кейсов, который выводит Морка на передовую, - загадочное исчезновение государственного служащего несколько лет назад. След, который долго оставался холодным, неожиданно начинает "разогреваться", заставляя инспектора снова бросить вызов системе. Зрителям обещают запутанные сюжетные линии, психологическую глубину персонажей и напряжение до последней минуты.

Кроме Гуда, в актерский состав вошли Хлоя Пирри, Келли Макдональд и Лия Бирн. Они создают колоритную команду, каждый из персонажей которой имеет свою историю, мотивацию и внутренние демоны. Такой подход гарантирует эмоциональное погружение в мир сериала.

"Отдел нераскрытых дел", процедурный криминальный сериал из девяти частей, будет доступен с 29 мая.

OBOZ.UA ранее писал о новом сериале на Netflix, предлагающем закрученный сюжет.

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