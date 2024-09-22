Отдых будет сказочным: Греция предлагает туристам 5 новых отелей

Греция всегда была одним из самых любимых туристических мест. Это едва ли не самая красивая страна Южной Европы, поражающая своей природой и культурой.

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Недавно в Греции открылось 5 новых роскошных отелей, обещающих сделать отдых идеальным. О них рассказал The Standard.

One&Only, Кея

Отель One&Only является воплощением комфорта и элегантности на одном из старейших населённых островов Греции – Кеа. Это идеальное место для ищущих уединение. Ван расположен всего в часе от Афин, что делает его популярным местом среди состоятельных местных жителей.

Современные виллы отеля, построенные из местного камня, имеют частные бассейны с невероятными видами на море. Здесь можно полностью погрузиться в греческую атмосферу и ощутить древнюю историю острова.

Кухня отеля также заслуживает внимания. Там предлагают лучшие блюда греческой кухни с авторскими акцентами, например севиче из красного люциана или оладьи из цуккини.

Odera, Тинос

Если вы ищете уединение и спокойствие, вам стоит посетить гостиницу Odera на острове Тинос.

Остров известен своими голубятнями и священной иконой в храме Панагии Евангелия, куда съезжаются паломники. Но теперь здесь появилась роскошный бутик-отель, который предлагает исключительные условия для проживания.

Интерьеры были созданы благодаря вдохновению местными традициями, а главное внимание уделяется использованию натуральных материалов и ремесленных изделий. Главный бассейн с оливковым деревом позволяет провести время в гармонии с природой, а роскошный спа-салон дарит гостям незабываемый опыт восстановления и релаксации.

The Phāea Blue Palace Boutique Hotel, Крит

Этот отель является настоящей жемчужиной Крита. The Phāea Blue Palace недавно пережил кардинальную реконструкцию и теперь предлагает гостям уникальный опыт погружения в местную культуру и традиции.

Отель расположен между живописными селами Плака и Элунда, и на его территории открывается вид на остров Спиналонга, бывшую колонию прокаженных.

Также он славится своей кухней: здесь можно попробовать традиционные греческие блюда, так и инновационные, приготовленные из свежих местных ингредиентов. Особенно впечатляет программа "от фермы до стола", в которой гости могут сами выбирать продукты для своих блюд вместе с шеф-поваром.

Andronis Minois, Парос

Andronis Minois на острове Парос – это место, где можно с головой погрузиться в греческий отдых.

Отреставрированный и переименованный, этот небольшой отель находится в нескольких минутах езды от города Парикиас, известного своими историческими достопримечательностями.

Гостям предлагают побеленные коттеджи вокруг бассейна, а в ресторане используются только местные продукты, чтобы создавать традиционные греческие блюда, такие как Froutalia с колбасой и грюйером.

Gundari, Фолегандрос

Gundari на Фолегандросе – это первый роскошный бутик-отель на этом изолированном острове, до сих пор остававшимся настоящей скрытой жемчужиной. Он расположен на юго-восточном побережье, имеет 25 апартаментов и две роскошные виллы.

Уникальность отеля заключается в его биоклиматическом дизайне, использующем природные материалы острова, в частности красный известняк. Во всех номерах есть частные бассейны, а для тех, кто ищет настоящую приватность, есть подземные пещерные люксы с бассейнами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно прихватить с собой из гостиничного номера и не оконфузиться.

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