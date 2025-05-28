Отлучение малыша от груди является самой сложной частью воспитания – исследование

Согласно исследованиям, отлучение от груди – это самая сложная часть воспитания детей, которая вызывает стресс и тревогу.

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Так, в Великобритании опрос 1000 родителей детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет показал, что более половины (53%) назвали это самой большой проблемой вместе с введением прикорма, причем половина имела лишь "смутное представление", когда им следует начинать этот процесс. А две трети волновались, что у их ребенка может быть аллергия на что-то, пишет Express.

Но 36% справились с этим, вводя по одному аллергену за раз, и более четверти (26%) обязательно придерживались официальных рекомендаций. Кроме того, 36% боялись, что их ребенок подавится, а другие беспокойства включали обеспечение сбалансированного питания и получение всех необходимых питательных веществ.

По мнению опытных родителей, самыми эффективными продуктами для прикорма являются йогурт, размятый банан и пюре из сладкого картофеля - после этого 77% почувствовали уверенность, что знают, что вводить в первую очередь. А 44% младенцев получили удовольствие от своего первого опыта твердой пищи после нескольких попыток.

Автор книг о семейном питании Ребекка Уилсон сотрудничает с Yeo Valley Organic, которая заказала исследование и составила руководство с лучшими советами по отлучению от груди.

"Отлучение от груди может быть сложным процессом, но приятно видеть, что родители чувствовали себя уверенно и имели план", – прокомментировала она.

Исследование выявило другие беспокойства относительно отлученных от груди, в частности опасения относительно отказа от еды (31%) и проблемы с беспорядком и пищевыми отходами (21%). При этом 17% тратили более пяти часов в неделю на уборку после неопрятного приема пищи. 23% хотели избегать чрезмерного потребления соли или сахара, и такое же количество волновалась относительно правильного размера порций.

В результате, четверть опрошенных считали весь период своей жизни более стрессовым, чем ожидали. Но, оглядываясь назад, 47% жалеют, что не знали, что отлучение от груди для каждого ребенка происходит по-разному, и что для младенцев сначала нормально отказываться от еды (39%) - и это не значит, что они не научатся наслаждаться ею. А 75% чувствовали поддержку людей вокруг них в течение этого процесса.

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