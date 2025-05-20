Ответ неожиданный: где самый чистый пляж в Европе

Чрезмерно интенсивный туризм одним из своих последствий имеет большую загрязненность мест, которые любят посещать туристы. Однако, как ни парадоксально, самый чистый пляж Европы находится именно в одной из самых загруженных туристических стран.

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Как пишет издание Express, звание самого чистого получил пляж Леванте в испанском городе Бенидорм. Многим это кажется парадоксальным, ведь именно в этом городе проходят многочисленные летние вечеринки и всегда много приезжих. Тем не менее, именно этот пляж всегда радует отдыхающих безупречным белым песком и кристальной морской водой.

Амбассадором пляжного отдыха в Бенидорме выступает певец Аса Эллиотт. Он показывает своим подписчикам прелести города. В частности рассказывает, что кроме вечеринок, которые поднимают много шума и создают проблемы с нетрезвыми любителями тусовок, в городе можно найти невероятные возможности для спокойного отдыха на пляже.

Пляж Леванте прекрасно оборудован. Здесь можно увидеть живописные пальмы, арендовать шезлонг и зонтик, прогуляться по обустроенным дорожкам. Инфраструктура расположена по всей его протяженности – здесь можно выпить что-то вкусное в кафе и пообедать в ресторанчиках, или же приобрести суверниры в магазинчиках.

Тем же, кто хочет совместить отдых у моря со знакомством с местной культурой, далеко ехать не надо. Стоит посетить другой пляж Бенидорма – Поньенте. Здесь вы отведаете вкусные испанские тапас и ощутите на себе все прелести настоящей сиесты.

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