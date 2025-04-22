Ответ прост, но найти трудно: хитрая головоломка

Эта головоломка – яркий пример того, как самое простое решение может быть неочевидным. Она демонстрирует силу нестандартного подхода и еще раз напоминает: иногда достаточно изменить угол зрения, чтобы увидеть правильный ответ.

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На первый взгляд – обычная детская загадка. Но уже через несколько секунд становится понятно: разгадать ее не так просто, как кажется. Головоломка с автостоянкой стала вирусной в сети, ведь даже взрослые ломали головы над ее решением.

На иллюстрации – шесть парковочных мест с нанесенными номерами:

16, 06, 68, 88, [X], 98.

Задание звучит так: "На каком парковочном номере стоит авто?"

На первый взгляд кажется, что это непонятная последовательность чисел или что для ответа требуется знание математики. Но решение здесь не математическое, а визуальное.

Несмотря на то, что загадка разработана для детей и даже использовалась на вступительном экзамене в начальную школу в Гонконге, взрослые массово признаются, что потратили на нее гораздо больше 20 секунд.

Некоторые предполагали, что правильный ответ – 78, 75 или даже 45. Но ни один из них не верен. Главная хитрость этой задачи – перевернуть ее вверх дном.

Когда вы это сделаете, последовательность приобретает логический вид:

86, [X], 88, 89, 90, 91.

И вот ответ становится очевидным: на месте X должно быть число 87.

Считается, что автор теста – Дэвид Бодикомб, английский мастер головоломок, придумывавший задачи для газет, книг и телевизионных шоу. По информации The Guardian, идея родилась у него еще более 20 лет назад, когда он увидел разметку на автостоянке в Португалии.

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