Пары ссорятся чаще всего из-за необычной бытовой проблемы – опрос

Опрос, в котором приняли участие 2000 проживающих вместе пар, показал, что домашние дела являются распространенным источником ссор в британских семьях.

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Приготовление пищи (27%), стирки (22%) и вывоз мусора (18%) были определены как основные раздражители. Интересно, что опрос показал, что переработка мусора также явилась причиной споров для 15% пар, пишет Express.

Исследования показали, что 32% пар, спорящих по переработке отходов, делают это даже раз в неделю. Кроме того, 23% признали, что такие споры переросли в более серьезные противоречия, а 15% даже целый день или дольше не разговаривают со своим партнером из-за этих разногласий.

В исследовании было определено, что наиболее распространенными проблемами между партнерами, связанными с переработкой мусора, является неправильное размещение вещей в неправильном контейнере, неочищение пластиковых контейнеров и пустые рулоны туалетной бумаги в ванной комнате.

Треть респондентов считают, что их партнер намеренно совершает ошибки при сортировке мусора, чтобы раздражать их, тогда как другие объясняют это ленью (27%) или просто убеждением, что их метод лучше (23%). 32% сказали, что их взгляды на важность переработки отходов отличаются от их партнеров.

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