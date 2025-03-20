Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Весна считается сезоном, когда к нам возвращаются яркие цвета и выразительные дизайны. Впрочем, тренды маникюра весны 2025 года свидетельствуют об обратном.

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Как пишет издание Who What Wear, в этом сезоне наиболее модными будут пастельные цвета и минималистичный нежный нейл-арт. Впрочем, любителям выразительного маникюра не стоит переживать. Для них тоже найдется несколько трендов сезона. Экспертом издания выступила Джули Кандалек – мастерица, которой доверяют свои ногти звезды. Поэтому она действительно в курсе, что сейчас пользуется популярностью у самых больших модниц.

Мыльные ногти

Этот бледно-розовый оттенок, получивший свое название из-за сходства с цветом брускового мыла, набирает популярность в TikTok. Это еще и элегантный и сдержанный дизайн, который подходит буквально ко всему. Вы действительно никогда не ошибетесь с хорошим нейтральным цветом. Чтобы получить эффект мыльных ногтей дома, просто нанесите один-два слоя прозрачного розового или телесного лака для ногтей, а затем глянцевое верхнее покрытие (преимущественно гель), чтобы получить гладкий финиш, подчеркивающий ваши натуральные ногти.

Пастельный хром

Пастельный маникюр с хромированием – еще один фаворит сезона. Выбирайте любой цвет, который вам по душе, но берите самый нежный его пастельный оттенок. В фаворе желтый, розовый и голубой. Добавьте немного хромовой пудры, чтобы получить эффект нежного мерцания и, по желанию, добавьте какой-нибудь деликатный декор. Модный маникюр готов.

Яркое отрицательное пространство

Негативным пространством в маникюре называют "неправильный" дизайн – темный френч со светлыми кончиками или нейл-арт на нейтральном, а не цветном фоне. И все это будет в тренде этой весной. От подробно прорисованных миниатюр до хромированных акцентов и простых сердец на "голых" ногтях – существует множество способов украсить ваши ногти.

Микрофренч

Этот минималистичный дизайн – утонченный способ добавить в свой образ яркости. Или деликатно подчеркнуть его. Покройте кончик ногтя как можно более тонкой полосочкой контрастного лака и вы увидите, насколько нежный вид приобретут ваши пальцы.

3D-наклейки

Прошлогодняя тенденция, которая никуда не денется в ближайшее время – это мода на 3D-украшения в маникюре. Отразите легкость весеннего дождя с каплями росы из скульптурного геля или вырастите свой собственный сад с эффектными цветочными наклейками. В конце концов просто наклейте мерцающие стразы – простор для фантазии здесь безграничный.

Туманный френч

Чем отличается традиционный французский маникюр от туманного? Практически ничем. Просто после того, как вы покрасите кончики ногтей, не спешите сразу накладывать блестящий топ. А нанесите дополнительный полупрозрачный слой базового цвета сверху, прежде чем закончить образ. И вы получите нежный еффект дымки.

Фруктовая корзина

Лето – сезон фруктов. Отразится это и на модных дизайнах маникюра. Будь то в 3D, наклейках или нарисованные вручную – маленькие фрукты, танцующие на кончиках наших пальцев, будут одним из самых милых выборов этой весной.

Кокетливые ногти

Весенний сезон так и побуждает задуматься о чем-то очень романтичном. Добавьте изящные акценты в виде бантов или сделайте прозрачный кружевной нейл-арт. Милый стиль никогда не выйдет из моды.

Органический хром

Этот тренд мы будем точно видеть этой весной часто. Трехмерные дизайны в новых органических формах и хромированных слоях входят в моду. От абстрактных пятен до текстурированных завитков поверх французских ногтей. Этот маникюр выглядит неземным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти неожиданных цветах маникюра, которые нужно попробовать в этом году.

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