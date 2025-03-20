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Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
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Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Весна считается сезоном, когда к нам возвращаются яркие цвета и выразительные дизайны. Впрочем, тренды маникюра весны 2025 года свидетельствуют об обратном.

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Как пишет издание Who What Wear, в этом сезоне наиболее модными будут пастельные цвета и минималистичный нежный нейл-арт. Впрочем, любителям выразительного маникюра не стоит переживать. Для них тоже найдется несколько трендов сезона. Экспертом издания выступила Джули Кандалек – мастерица, которой доверяют свои ногти звезды. Поэтому она действительно в курсе, что сейчас пользуется популярностью у самых больших модниц.

Мыльные ногти

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Этот бледно-розовый оттенок, получивший свое название из-за сходства с цветом брускового мыла, набирает популярность в TikTok. Это еще и элегантный и сдержанный дизайн, который подходит буквально ко всему. Вы действительно никогда не ошибетесь с хорошим нейтральным цветом. Чтобы получить эффект мыльных ногтей дома, просто нанесите один-два слоя прозрачного розового или телесного лака для ногтей, а затем глянцевое верхнее покрытие (преимущественно гель), чтобы получить гладкий финиш, подчеркивающий ваши натуральные ногти.

Пастельный хром

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Пастельный маникюр с хромированием – еще один фаворит сезона. Выбирайте любой цвет, который вам по душе, но берите самый нежный его пастельный оттенок. В фаворе желтый, розовый и голубой. Добавьте немного хромовой пудры, чтобы получить эффект нежного мерцания и, по желанию, добавьте какой-нибудь деликатный декор. Модный маникюр готов.

Яркое отрицательное пространство

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Негативным пространством в маникюре называют "неправильный" дизайн – темный френч со светлыми кончиками или нейл-арт на нейтральном, а не цветном фоне. И все это будет в тренде этой весной. От подробно прорисованных миниатюр до хромированных акцентов и простых сердец на "голых" ногтях – существует множество способов украсить ваши ногти.

Микрофренч

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Этот минималистичный дизайн – утонченный способ добавить в свой образ яркости. Или деликатно подчеркнуть его. Покройте кончик ногтя как можно более тонкой полосочкой контрастного лака и вы увидите, насколько нежный вид приобретут ваши пальцы.

3D-наклейки

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Прошлогодняя тенденция, которая никуда не денется в ближайшее время – это мода на 3D-украшения в маникюре. Отразите легкость весеннего дождя с каплями росы из скульптурного геля или вырастите свой собственный сад с эффектными цветочными наклейками. В конце концов просто наклейте мерцающие стразы – простор для фантазии здесь безграничный.

Туманный френч

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Чем отличается традиционный французский маникюр от туманного? Практически ничем. Просто после того, как вы покрасите кончики ногтей, не спешите сразу накладывать блестящий топ. А нанесите дополнительный полупрозрачный слой базового цвета сверху, прежде чем закончить образ. И вы получите нежный еффект дымки.

Фруктовая корзина

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Лето – сезон фруктов. Отразится это и на модных дизайнах маникюра. Будь то в 3D, наклейках или нарисованные вручную – маленькие фрукты, танцующие на кончиках наших пальцев, будут одним из самых милых выборов этой весной.

Кокетливые ногти

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Весенний сезон так и побуждает задуматься о чем-то очень романтичном. Добавьте изящные акценты в виде бантов или сделайте прозрачный кружевной нейл-арт. Милый стиль никогда не выйдет из моды.

Органический хром

Пастель в моде: звездные мастера назвали самые лучшие варианты маникюра для весны

Этот тренд мы будем точно видеть этой весной часто. Трехмерные дизайны в новых органических формах и хромированных слоях входят в моду. От абстрактных пятен до текстурированных завитков поверх французских ногтей. Этот маникюр выглядит неземным.

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