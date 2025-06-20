Пастуший пирог будет еще вкуснее: какой секретный ингредиент добавить

Пастуший пирог - это любимая классика, которую ценят за сытные слои пикантного фарша и сливочного картофельного пюре.

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Хотя многие повара верны своим проверенным семейным рецептам, есть одна менее известная изюминка, которая может вывести ваш пастуший пирог на новый уровень. Так, на сайте Food Republic рассказывается о секретном ингредиенте, который стоит добавить в фарш.

Этот совет больше касается поваров, которые используют для приготовления этого блюда британскую манеру, а именно - добавляют в начинку вустершиский соус. Его стоит заменить на более удачный, советуют эксперты.

Мармайт (коричневая паста) может творить чудеса с пастушьим пирогом. Даже одна-две чайные ложки этого соуса, если их добавить к мясной основе, придадут ему необычный насыщенный, солоноватый вкус.

В отличие от вустерширского соуса, который является более кислым и терпким, Мармайт имеет более густую консистенцию и обеспечивает более концентрированный, пикантный вкус.

Кроме того, этот продукт вегетарианский, что делает его разумным выбором, если вы готовите пастуший пирог без мяса или для человека с аллергией на рыбу, поскольку большинство вустерширских соусов содержат анчоусы.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать дальше, можно использовать Vegemite, австралийского родственника Marmite. Он имеет еще более насыщенный вкус, немного горький и менее сладкий, что идеально подходит для тех, кто хочет еще более ярко выраженного акцента умами.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете готовить это сытное блюдо, подумайте о том, чтобы взять Мармайт. Он может стать вашим новым секретным оружием для приготовления самого вкусного пастушьего пирога.

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