Перестаньте чистить авокадо ложкой: назван гораздо более простой способ

Авокадо – одно из простых удовольствий жизни. Нет ничего лучше, чем вкусный, полезный авокадо, мелко нарезанный или размятый и выложенный на кусочек тоста на закваске на завтрак.

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Но когда дело доходит до приготовления авокадо, каждый из нас имеет свой способ. И есть большая вероятность, что если вы читаете это, ваш метод состоит в том, чтобы просто разрезать авокадо пополам, прежде чем удалить косточку и использовать ложку, чтобы исчерпать мякоть. Но есть гораздо более чистый способ, пишет OBOZ.UA.

Как почистить авокадо без ложки

Этот умный метод действительно очень прост и позволит получить максимально вкусное авокадо с минимумом хаоса и беспорядка.

Сначала разрежьте его пополам вдоль. Сделав это, удалите косточку. Самый простой способ сделать это – достаточно сильно ударить по нему острым лезвием ножа, чтобы он крепко застрял в косточке, а затем просто приподнять его (но будьте осторожны с пальцами!).

Не останавливайтесь на разрезании авокадо пополам. Снова разрежьте его вдоль пополам, превратив в четвертинки. Когда вы это сделаете, сможете легко и без лишних проблем очистить внешний слой каждого сегмента. Кожа легко снимется и, что важно, вы сохраните всю мякоть целой, а также не испачкаете руки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что приготовить из лаваша и авокадо.

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