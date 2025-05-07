Перестаньте варить картофель в воде! Кулинарка раскрыла секрет идеального пюре

Нет ничего лучше большой тарелки картофельного пюре с подливкой, но есть простой способ сделать это любимое блюдо еще вкуснее.

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Бекки Гардин, повар и основательница The Cookie Rookie, утверждает, что стоит заменить воду, в которой обычно варится картофель для пюре, на молоко или сливки, пишет Express.

"Секрет замечательного кремового, легкого картофельного пюре заключается в том, чтобы отварить картофель в смеси сливок (или цельного молока) и воды. Картофель впитывает всю пользу из сливок и в результате получается вкусное и очень нежное пюре", - сказала она.

Варка картофеля в воде - это простой способ приготовить пюре, но это может разбавить его хорошего вкуса, поэтому, скорее всего, блюдо получится пресным и клейким.

Приготовление картофеля в молоке или сливках означает, что жиры помогут картофелю высвободить свои естественные крахмалы, а это означает, что вы получите гораздо более гладкую текстуру для более бархатистого пюре.

Картофель также впитает ароматы молока или сливок, поэтому у вас будет гораздо более вкусное, сливочное и насыщенное картофельное пюре без добавления дополнительных ингредиентов.

Ингредиенты:

1,35 кг картофеля сорта Юкон Голд

480 мл сливок или цельного молока

720 мл воды

115 г сливочного масла

Соль и перец

Способ приготовления

Для начала добавьте картофель, воду и сливки или молоко в большую кастрюлю на среднем огне. Приправьте солью и перцем и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь и варите картофель 20 минут, пока вы не сможете легко проткнуть его вилкой.

Слейте картофель в дуршлаге над средней миской и обязательно сохраните кремовую молочную жидкость, в которой он варился.

Верните картофель в кастрюлю отдельно на средне-слабый огонь. Медленно помешивайте его примерно одну минуту, чтобы избавиться от лишней влаги.

Нарежьте масло кусочками и добавьте кубики в кастрюлю. Снова приправьте солью и перцем, затем разомните картофель до однородной массы.

Если вы хотите рыхлое картофельное пюре, а не шелковистое, добавьте немного отложенной молочной жидкости. Если вы не едите картофель сразу, добавьте небольшое количество молочной смеси непосредственно перед подачей.

Выложите картофельное пюре на тарелку для подачи и приготовьте аппетитное пюре, если оно уже готово к употреблению. По желанию, вы можете посыпать картофельное пюре растопленным маслом, сыром, луком или петрушкой для еще большего вкуса.

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