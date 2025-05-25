Петунии будут цвести до первых заморозков: что нужно сделать

Петунии гарантированно придадут радость и яркие цвета вашему саду, патио или балкону. Однако многие садоводы не знают, что выполнение одной простой процедуры один-два раза в неделю может значительно продлить срок их цветения.

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Несмотря на неприхотливость в уходе, есть шаги, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить их хороший рост и цветение. Одним из таких шагов является удаление отмерших цветов, пишет OBOZ.UA.

Обрезка отцветших цветов предполагает удаление увядших цветов с растения. Регулярное удаление отцветших цветов стимулирует петунии продолжать цвести, вместо того, чтобы сосредотачивать усилия на производстве семян.

Когда цветок петунии увядает, естественным инстинктом растения является начало образования семян. Это свидетельствует о том, что его репродуктивная функция выполнена, и он может начать уменьшать цветение.

Однако, удаляя отцветшие цветы до того, как они перейдут в семена, вы по сути обманываете растение, заставляя его думать, что ему еще нужно цвести.

Хотя нет установленного времени для удаления засохших цветов, обрезку следует проводить, когда ваши цветы выглядят истощенными. Регулярное удаление засохших цветов помогает традиционным петуниям продолжать цвести.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить петунии, чтобы цвели все лето.

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