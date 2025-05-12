Пикантная закуска из огурцов, с морковью и соевым соусом "Светофор": идеально к мясным блюдам
Огурцы – лучшие овощи для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще их можно очень быстро засолить и замариновать.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов с морковью и чесноком.
Ингредиенты:
- Огурцы – 500 г
- Морковь – 1 шт
- Зеленый лук – 4 шт
- Лук синий сладкий или белый салатный – 1 шт
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Паприка – 1/2 ч.л.
- Соль
- Хлопья чили – по вкусу
- Сахар – 1 ст.л
- Соевый соус – 4 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Вода – 70 мл
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть. Срезать хвостики и сделать разрезы.
2. Натереть тщательно солью внутри и сверху. Оставить на 30 минут.
3. Морковь натереть. Нарезать два вида лука. Добавить измельченный чеснок, специи, соевый соус, лимонный сок, кунжут и воду. Оставить на 15 минут.
4. Огурцы тщательно промыть водой и положить внутрь каждого огурца замаринованные овощи.
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