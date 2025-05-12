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Пикантная закуска из огурцов, с морковью и соевым соусом "Светофор": идеально к мясным блюдам

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
438
Пикантная закуска из огурцов, с морковью и соевым соусом 'Светофор': идеально к мясным блюдам

Огурцы – лучшие овощи для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще их можно очень быстро засолить и замариновать.

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Что приготовить из огурцов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов с морковью и чесноком.

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 500 г
  • Морковь – 1 шт
  • Зеленый лук – 4 шт
  • Лук синий сладкий или белый салатный – 1 шт
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Паприка – 1/2 ч.л.
  • Соль
  • Хлопья чили – по вкусу
  • Сахар – 1 ст.л
  • Соевый соус – 4 ст. л. 
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Кунжут – 1 ч.л. 
  • Вода – 70 мл

Способ приготовления: 

1. Огурцы помыть. Срезать хвостики и сделать разрезы.

Огурцы для закуски

2. Натереть тщательно солью внутри и сверху. Оставить на 30 минут.

Маринад для огурцов

3. Морковь натереть. Нарезать два вида лука. Добавить измельченный чеснок, специи, соевый соус, лимонный сок, кунжут и воду. Оставить на 15 минут. 

Огурцы с морковью

4. Огурцы тщательно промыть водой и положить внутрь каждого огурца замаринованные овощи.

Готовые огурцы

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