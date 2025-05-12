Пикантная закуска из огурцов, с морковью и соевым соусом 'Светофор': идеально к мясным блюдам

Огурцы – лучшие овощи для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще их можно очень быстро засолить и замариновать.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных огурцов с морковью и чесноком.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 г

Морковь – 1 шт

Зеленый лук – 4 шт

Лук синий сладкий или белый салатный – 1 шт

Чеснок – 1-2 зуб.

Паприка – 1/2 ч.л.

Соль

Хлопья чили – по вкусу

Сахар – 1 ст.л

Соевый соус – 4 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Кунжут – 1 ч.л.

Вода – 70 мл

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть. Срезать хвостики и сделать разрезы.

2. Натереть тщательно солью внутри и сверху. Оставить на 30 минут.

3. Морковь натереть. Нарезать два вида лука. Добавить измельченный чеснок, специи, соевый соус, лимонный сок, кунжут и воду. Оставить на 15 минут.

4. Огурцы тщательно промыть водой и положить внутрь каждого огурца замаринованные овощи.

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