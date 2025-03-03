Пицца 'Минутка' на кефире: тесто раскатывать не надо

Домашняя пицца – это отличная идея для завтрака в выходной день. Но многие хозяйки отказываются от нее, ведь не желают проводить много времени на кухне за замешиванием теста.

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Теперь это больше не проблема, ведь фудблогер с ником valerikiry в Instagram опубликовала рецепт теста для пиццы, которое не нужно раскатывать. Теперь домашней пиццей можно лакомиться гораздо чаще.

Ингредиенты

Кефир – 350 мл.

Мука – 230 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Яйца сочетаем с солью, кефиром, мукой и разрыхлителем. Перемешать до однородности.

2. Выливаем тесто на силиконизированный пергамент и разровняем по всей форме тоненьким слоем.

3. Выложить начинку по вкусу.

4. Выпекать при 200 градусах в течение 20 минут.

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