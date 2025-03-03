Видео дня
Пицца "Минутка" на кефире: тесто раскатывать не надо
Домашняя пицца – это отличная идея для завтрака в выходной день. Но многие хозяйки отказываются от нее, ведь не желают проводить много времени на кухне за замешиванием теста.
Теперь это больше не проблема, ведь фудблогер с ником valerikiry в Instagram опубликовала рецепт теста для пиццы, которое не нужно раскатывать. Теперь домашней пиццей можно лакомиться гораздо чаще.
Ингредиенты
- Кефир – 350 мл.
- Мука – 230 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Яйца сочетаем с солью, кефиром, мукой и разрыхлителем. Перемешать до однородности.
2. Выливаем тесто на силиконизированный пергамент и разровняем по всей форме тоненьким слоем.
3. Выложить начинку по вкусу.
4. Выпекать при 200 градусах в течение 20 минут.
На OBOZ.UA есть много рецептов завтраков: