PlayStation 6: какой будет консоль нового поколения и когда появится

PlayStation стала настоящим прорывом в игровом мире. Домашняя игровая консоль была разработана и выпущена компанией Sony Computer Entertainment, а первая версия вышла в свет 3 декабря 1994 года в Японии.

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В начале 2024 года старшая вице-президент Sony Наоми Мацуока в интервью Bloomberg отметила, что PS 5 вскоре отойдет в прошлое. Sony активно работает над разработкой PlayStation 6. И хотя пока точных характеристик нового поколения PS нет, специалисты делают прогнозы о том, что сможет предложить новинка.

Когда ожидается PlayStation 6

Предварительно аналитики говорят, что наиболее вероятной датой выхода PS6 является 2027 год. Это предположение не безосновательно – оно базируется на документе Microsoft по приобретению Activision Blizzard, где отмечено, что к тому времени, как SIE выпустит новую консоль PlayStation, она потеряет доступ к Call of Duty. Этот аспект согласуется с соглашением Microsoft – игры Activision Blizzard останутся на PlayStation до 2027 года. Поэтому и выпуск PlayStation 6 не ранее 2027 года наиболее вероятен.

Такой вывод можно сделать и с учетом предыдущих выходов PlayStation 6. Между PlayStation 3 и PlayStation 4 было 7 лет производственного цикла. PS5 вышла в 2020 году.

Сколько будет стоить PlayStation 6

Конечно, точную цену PS6 предсказать сложно. Аналитики произвели предварительный расчет, учитывая исторические тенденции и слухи о спецификациях. Вероятно, новая игровая консоль будет стоить не менее $500.

Характеристики PlayStation 6

Пока информации о технических характеристиках PS6 мало. Согласно ожиданиям, Sony продолжит партнерство с AMD, что было и при разработке PS5. Новые чипы AMD, которые выйдут в 2025 году, могут стать частью PlayStation 6.

Есть высокая вероятность того, что PS6 будет иметь новый SSD для более быстрой загрузки, а память будет в размере 1 ТВ.

Согласно слухам от Insider Gaming, ключевым нововведением PS6 станет технология PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эксперты прогнозируют, что это позволит запускать игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду или 8K при 60 кадрах в секунду.

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