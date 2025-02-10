Пляцок 'Мадярский': вкусный рецепт из бабушкиной записной книжки

Пляцок "Мадярский" - это отличный вид выпечки, рецепт которого можно найти в записной книжке многих мамочек. Он вкусный и очень красивый.

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Как приготовить пляцок "Мадьярский" в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me a home. Он обязательно получится удачным, если добавить немного любви.

Ингредиенты для теста

Сметана – 4 ст.л.

Аммоний – 1 ч.л.

Маргарин – 250 гр.

Мука – 5 ст.

Сахар – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Дополнительные ингредиенты

Варенье густое

Орехи

Ингредиенты для крема

Сметана – 500 гр.

Ванильный сахар – 1 уп.

Сахарная пудра – 5 ст.л.

Способ приготовления

1. К сметане добавить аммоний, перемешать и отложить.

2. Маргарин перетереть с мукой в крошку, добавить сахар, перемешать.

3. Добавить яйца, сметану с аммонием, и замесить тесто. Разделить на 4 части.

4. Посыпая мукой, сразу на пергаменте, раскатать каждую часть, формируя прямоугольник размером 24*30 см.

5. Сверху смазать вареньем и присыпать орехами.

6. Выпекать каждый корж примерно 15 мин. при t200. Дать остыть.

7. Для крема к сметане добавить сахар-ванилин, сахарную пудру и взбить до рыхлой массы.

8. Перемазать все, кроме верхнего, коржи. Дать постоять час при комнатной температуре и отправить в холодильник.

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