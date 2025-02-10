Пляцок "Мадярский": вкусный рецепт из бабушкиной записной книжки
Пляцок "Мадярский" - это отличный вид выпечки, рецепт которого можно найти в записной книжке многих мамочек. Он вкусный и очень красивый.
Как приготовить пляцок "Мадьярский" в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me a home. Он обязательно получится удачным, если добавить немного любви.
Ингредиенты для теста
- Сметана – 4 ст.л.
- Аммоний – 1 ч.л.
- Маргарин – 250 гр.
- Мука – 5 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
Дополнительные ингредиенты
- Варенье густое
- Орехи
Ингредиенты для крема
- Сметана – 500 гр.
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Сахарная пудра – 5 ст.л.
Способ приготовления
1. К сметане добавить аммоний, перемешать и отложить.
2. Маргарин перетереть с мукой в крошку, добавить сахар, перемешать.
3. Добавить яйца, сметану с аммонием, и замесить тесто. Разделить на 4 части.
4. Посыпая мукой, сразу на пергаменте, раскатать каждую часть, формируя прямоугольник размером 24*30 см.
5. Сверху смазать вареньем и присыпать орехами.
6. Выпекать каждый корж примерно 15 мин. при t200. Дать остыть.
7. Для крема к сметане добавить сахар-ванилин, сахарную пудру и взбить до рыхлой массы.
8. Перемазать все, кроме верхнего, коржи. Дать постоять час при комнатной температуре и отправить в холодильник.
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