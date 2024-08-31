Пляжи переполнены: куда в Европе не советуют ехать в отпуск, несмотря на красоту природы

Нет ничего хуже, чем испортить летний отпуск неудачно избранным направлением. Для многих переполненные бары и пляжи не идеальный способ провести отпуск.

Видео дня

Опытный путешественник @calebthill обратился к зрителям TikTok, чтобы предупредить о необходимости избегать Алгарве в Португалии, несмотря на то, что пейзажи этого региона очень привлекательны. Он объяснил это тем, что сейчас этот регион максимально переполнен туристами.

Алгарве – историческая провинция на юге Португалии. Регион является самым популярным местом отдыха среди туристов из Северной и Центральной Европы и в первую очередь Британии.

Алгарве находится в трех часах езды от Лиссабона. Специалисты по туризму советуют не посещать Алгаве в пик туристического сезона, однако октябрь будет идеальным временем для путешествия.

Алгарве стал популярен как место отдыха еще с 1970-х годов. Помимо живописных мест отдыха и множества пляжей, здесь есть сеть полей для гольфа, где проводятся ежегодные международные турниры.

Также Алгаве – очень популярное место для религиозного туризма. Священные места привлекают паломников-католиков со всего мира.

Для качественного отдыха в Португалии эксперты советуют Компорту. Пляжи там чистые и живописные, а природа защищена от чрезмерной застройки, поэтому большая часть ее остается неприкосновенной.

Пляж Карвальхал – одно из самых лучших мест для отдыха. В Компорте есть невероятные рестораны, кафе и бутики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших европейских курортах для семейного отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.