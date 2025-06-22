Пляжный сезон 2025: где лучший отдых в Одессе летом

Расположенная на берегу Черного моря Одесса является одним из главных туристических мест найшей страны. Даже несмотря на войну, украинцы предпочитают провести здесь отпуск, а городские власти стараются помочь туристам в этом.

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Туристический портал Visit Ukraine собрал информацию о том, каким будет пляжный сезон 2025 года в Одессе. А также рассказал, на каких пляжах города можно отдохнуть с комфортом и безопасно.

В течение всего летнего сезона пляжные зоны Одессы регулярно проверяют на наличие российских мин и других взрывоопасных предметов. Часть может падать на песок во время обстрелов, а часть приносит морем, поэтому подобные рейды нужно проводить здесь регулярно. Их совершают группы, которые состоят из представителей ГСЧС и коммунальных служб. Они тщательно обследуют побережье Черного моря и убирают все подозрительные и опасные объекты. К тому же рядом с прибрежной зоной должны находиться бомбоубежища и укрытия, а сами пляжи – оборудованы специальными предупредительными знаками и обеспечены охраной. Только после таких работ пляж официально признают пригодным для отдыха.

Этим летом власти Одессы планируют открыть для отдыхающих вдвое больше зон отдыха у моря, чем в прошлом году. Как заявил в эфире телемарафона глава Одесской ОГА Олег Кипер, таких пляжей в городе должно быть более сорока.

"Сегодня очень, очень много наших военных, их семей также вовлечены в этот процесс. Самый крутой витамин это наше солнце, море, которое бойцы получают во время сезона. Сегодня и бизнес, и коммунальщики проводят подготовительные мероприятия к его открытию", – сказал Кипер.

Стоит отметить, что в 2024 году действительно пытались подготовить к лету 20 пляжных зон. Однако после всех работ и проверок разрешение принимать отдыхающих получили только 10 из них. Ключевым фактором для принятия решения стала безопасность.

Что касается текущего сезона, то сейчас встречать туристов готовятся такие популярные зоны, как:

пляж "Калетон" — один из самых известных в Одессе;

инклюзивный пляж — зона, специально подготовленная для отдыха людей с травмами и инвалидностью;

пляжи "True Man Sun of a Beach" и "Red Line" — сюда стоит заглянуть любителям активного отдыха на воде и пляжных вечеринок;

пляжи "Итака", "Ибица" и "Паб" — любимые места отдыха молодежи.

Кроме того, в середине прошлого лета власти Одесской области разрешили отдых на пляжах в селе Вилково. Известное своими каналами, оно имеет романтическое название "украинская Венеция".

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