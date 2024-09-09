По-летнему тепло до октября: где провести осенний отпуск в Европе

Календарное лето осталось позади, но не все еще успели насладиться отдыхом и отпуском. И к счастью, шансы погреться на теплом солнышке, не покидая пределы Европы, все еще есть.

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Так, столица южной португальской провинции Алгарве Фару по-прежнему может похвастаться температурой 25°C в сентябре, пишет Express. Город вошел в 30 лучших мест для отдыха вне летнего сезона по версии The Telegraph. Посещение Фару не в летние месяцы — отличный способ избежать толпы и насладиться местными прелестями.

В сентябре Фару может похвастаться девятью часами дневного света. А еще город имеет богатую историю, которая достигает 418 года нашей эры, хотя большая часть древних построек была разрушена, когда в регионе в 1755 году произошло сильное землетрясение.

Вокруг городской застройки можно найти множество идиллических пляжей. Они находятся всего в нескольких минутах езды на пароме или автобусе. Загорать здесь можно до октября, поскольку это один из самых засушливых регионов Европы, который дает больше солнечного времени.

Самый доступный из пляжей – это остров Фару, куда можно добраться автобусом из центра города. Его береговая линия состоит из длинной полосы песка протяженностью около 5 км с прекрасной теплой голубой водой, которая идеально подходит для купания или игр.

Однако даже без возможности посетить множество интересных мест. Достопримечательности города включают епископский дворец и ратушу, но, безусловно, самая интересная — Часовня костей Фару. Часовня выглядит весьма мрачно, поэтому, возможно, не подойдет для слабонервных. Она была построена в 17 веке из костей монахов-кармелитов. В ее стенах и декоре можно насчитать более 1000 настоящих черепов.

Для тех, кому не подходит подобная экзотика, есть возможность посетить собор Фару. Эта старинная достопримечательность была построена еще в 13 веке. Он был почти разрушен землетрясением 1755 г., но, к счастью, собор успешно отстроили.

Любителям искусства будет интересен самый популярный музей города – Муниципальный музей Фару, расположенный в монастыре XVI века. Здесь хранятся многие римские артефакты, впечатляющие сокровища музея включают бюсты римских императоров и фантастическую римскую мозаику, обнаруженную в 1926 году у местной железнодорожной станции. Она была вывезена для защиты в 1976 году.

Между узкими улочками и тротуарами города в Старом городе вы найдете множество кафе, ресторанов и баров, где можно остановиться и отведать кулинарные шедевры региона. Основу местной кухни составляют морепродукты. Регион Алгарве также особенно известен блюдом под названием дом родригуш. Эти замечательные сладости готовятся с использованием фиос де овос (яичные желтки, сваренные в сиропе, или "волосы ангела"), корицы и миндаля.

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