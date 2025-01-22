Почему 22 января особенно для украинцев: какой праздник отмечают

22 января Украина отмечает День Соборности – праздник, символизирующий единство и неделимость украинских земель. Эта дата отмечается на государственном уровне с 1999 года, а ее исторические корни уходят в 1919 году, когда на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

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Акт Соединения стал определяющим событием для украинского государства, подтвердив стремление украинцев к единству. Он опровергает утверждение российской пропаганды, что украинские земли объединил Сталин в 1939 году. На самом деле, идея соборности существовала задолго до XX века и была ключевой для национального освободительного движения.

Почему День Соборности отмечают 22 января

Соборность означает не только территориальное единство, но и духовную сплоченность украинцев независимо от их национальности или региона проживания. Это принцип, объединяющий государственность, суверенитет и независимость, формируя основу демократической Украины.

В условиях современной русско-украинской войны идея соборности приобретает еще большее значение. Сегодня, как никогда, украинцам необходимо сохранять единство для победы и восстановления территориальной целостности. Лозунгом празднования этого года стало "В единстве сила". Украинцы вспоминают события 1919 года и чтят тех, кто боролся и борется за независимость страны.

Соборность остается ключевой целью украинцев. Она станет полностью реализована только тогда, когда Украина вернет все свои территории. 22 января – это не только день исторической памяти, но и напоминание о необходимости совместной борьбы за будущее.

Какие праздники отмечают 22 января

День танца семи покрывал (Dance of the Seven Veils Day)

Хотя 22 января существует традиция отмечать День танца семи покрывал, этот праздник не имеет глубоких корней в религиозных или культурных традициях. Его происхождение связано с популярной культурой, в частности с образом Саломеи, часто используемым в искусстве и литературе.

Легенда о танце семи покрывал происходит из библейской истории о Саломее, которая совратила царя Ирода и попросила в награду главу Иоанна Крестителя.

День светлого брауни (Blonde Brownie Day)

Сладкий праздник для гурманов имеет целью поднять настроение и доставить радость.

День памяти святого апостола Тимофея

Религиозный праздник с богатой историей. Тимофей был одним из ближайших учеников апостола Павла. Он сопровождал Павла в его путешествиях и помогал ему проповедовать Евангелие. После смерти Павла Тимофей стал епископом Эфеса.

Тимофей – символ веры, преданности и служения Богу. Его жизнь и деятельность являются примером для всех христиан.

Выдающиеся исторические события 22 января

1648 - начало так называемой "Хмельницкой области". Этим термином назвали Национально-освободительную войну под руководством Богдана Хмельницкого (1648-1657 гг.).

1863 – начало Январского восстания против господства Российской империи.

1918 - утвержден IV Универсал, провозгласивший Украину независимым государством.

1919 - Директория УНР провозгласила Акт соединения УНР и ЗУНР (впоследствии ЗУНР был преобразован в Западные Области УНР).

1942 - из Киева отправился первый поезд с рабочими, сагитированными на работу в Германии (остарбайтеры).

1970 – состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту.

1992 – канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе.

1992 - Филиппины признали независимость Украины.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Ираном.

1992 - состоялся I Всемирный конгресс украинцев.

2010 - Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

2014 – первые погибшие на Майдане в Киеве.

Выдающиеся личности, рожденные 22 января

Василий Симоненко: Выдающийся украинский поэт, чьи произведения стали классикой украинской литературы. Его поэзия пронизана глубоким патриотизмом и любовью к родной земле.

Дэвид Бови: Легендарный британский музыкант, оказавший революционное влияние на музыкальную индустрию. Его эксперименты со звуком и нестандартный образ сделали его иконой рок-музыки.

Дэниел Декстер: Американский актер, известный по ролям в сериале "Твин Пикс" и фильмах "Планета обезьян" и "Американский психопат".

Исаак Ньютон: Английский физик, математик, астроном и философ, сформулировавший законы классической механики. Его открытие оказали революционное влияние на развитие науки.

Василис Папандреу: Греческий политик, занимавший должность премьер-министра Греции. Он являлся активным участником европейской политики.

Джеймс Мэттью Барри: Шотландский писатель, создавший образ Питера Пена. Его сказки о мальчике, не желавшем взрослеть, стали классикой детской литературы.

Именинники 22 января

День ангела сегодня отмечают: Тимофей, Иаков, Евфимий, Иоанн, Иосиф, Леонтий, Леонтий, Макарий, Мануил, Николай, Агатон, Ананий, Анастасий, Гавриил, Георгий, Парод, Петр, Сион.

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