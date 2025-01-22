Почему 22 января особенно для украинцев: какой праздник отмечают
22 января Украина отмечает День Соборности – праздник, символизирующий единство и неделимость украинских земель. Эта дата отмечается на государственном уровне с 1999 года, а ее исторические корни уходят в 1919 году, когда на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
Акт Соединения стал определяющим событием для украинского государства, подтвердив стремление украинцев к единству. Он опровергает утверждение российской пропаганды, что украинские земли объединил Сталин в 1939 году. На самом деле, идея соборности существовала задолго до XX века и была ключевой для национального освободительного движения.
Почему День Соборности отмечают 22 января
Соборность означает не только территориальное единство, но и духовную сплоченность украинцев независимо от их национальности или региона проживания. Это принцип, объединяющий государственность, суверенитет и независимость, формируя основу демократической Украины.
В условиях современной русско-украинской войны идея соборности приобретает еще большее значение. Сегодня, как никогда, украинцам необходимо сохранять единство для победы и восстановления территориальной целостности. Лозунгом празднования этого года стало "В единстве сила". Украинцы вспоминают события 1919 года и чтят тех, кто боролся и борется за независимость страны.
Соборность остается ключевой целью украинцев. Она станет полностью реализована только тогда, когда Украина вернет все свои территории. 22 января – это не только день исторической памяти, но и напоминание о необходимости совместной борьбы за будущее.
Какие праздники отмечают 22 января
- День танца семи покрывал (Dance of the Seven Veils Day)
Хотя 22 января существует традиция отмечать День танца семи покрывал, этот праздник не имеет глубоких корней в религиозных или культурных традициях. Его происхождение связано с популярной культурой, в частности с образом Саломеи, часто используемым в искусстве и литературе.
Легенда о танце семи покрывал происходит из библейской истории о Саломее, которая совратила царя Ирода и попросила в награду главу Иоанна Крестителя.
- День светлого брауни (Blonde Brownie Day)
Сладкий праздник для гурманов имеет целью поднять настроение и доставить радость.
- День памяти святого апостола Тимофея
Религиозный праздник с богатой историей. Тимофей был одним из ближайших учеников апостола Павла. Он сопровождал Павла в его путешествиях и помогал ему проповедовать Евангелие. После смерти Павла Тимофей стал епископом Эфеса.
Тимофей – символ веры, преданности и служения Богу. Его жизнь и деятельность являются примером для всех христиан.
Выдающиеся исторические события 22 января
- 1648 - начало так называемой "Хмельницкой области". Этим термином назвали Национально-освободительную войну под руководством Богдана Хмельницкого (1648-1657 гг.).
- 1863 – начало Январского восстания против господства Российской империи.
- 1918 - утвержден IV Универсал, провозгласивший Украину независимым государством.
- 1919 - Директория УНР провозгласила Акт соединения УНР и ЗУНР (впоследствии ЗУНР был преобразован в Западные Области УНР).
- 1942 - из Киева отправился первый поезд с рабочими, сагитированными на работу в Германии (остарбайтеры).
- 1970 – состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту.
- 1992 – канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе.
- 1992 - Филиппины признали независимость Украины.
- 1992 - Украина установила дипломатические отношения с Ираном.
- 1992 - состоялся I Всемирный конгресс украинцев.
- 2010 - Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.
- 2014 – первые погибшие на Майдане в Киеве.
Выдающиеся личности, рожденные 22 января
- Василий Симоненко: Выдающийся украинский поэт, чьи произведения стали классикой украинской литературы. Его поэзия пронизана глубоким патриотизмом и любовью к родной земле.
- Дэвид Бови: Легендарный британский музыкант, оказавший революционное влияние на музыкальную индустрию. Его эксперименты со звуком и нестандартный образ сделали его иконой рок-музыки.
- Дэниел Декстер: Американский актер, известный по ролям в сериале "Твин Пикс" и фильмах "Планета обезьян" и "Американский психопат".
- Исаак Ньютон: Английский физик, математик, астроном и философ, сформулировавший законы классической механики. Его открытие оказали революционное влияние на развитие науки.
- Василис Папандреу: Греческий политик, занимавший должность премьер-министра Греции. Он являлся активным участником европейской политики.
- Джеймс Мэттью Барри: Шотландский писатель, создавший образ Питера Пена. Его сказки о мальчике, не желавшем взрослеть, стали классикой детской литературы.
Именинники 22 января
День ангела сегодня отмечают: Тимофей, Иаков, Евфимий, Иоанн, Иосиф, Леонтий, Леонтий, Макарий, Мануил, Николай, Агатон, Ананий, Анастасий, Гавриил, Георгий, Парод, Петр, Сион.
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