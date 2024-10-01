Почему День украинского казачества приходится именно на Покров: история праздника

1 октября православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы. С Покровом тесно связаны и две другие важные даты – День защитников и защитниц и День украинского казачества. Это один из самых главных праздников запорожских казаков, которые строили многие церкви в честь Покрова и особенно почитали иконы с Покровом Богоматери.

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По древним преданиям, на Покрову казаки расходились по хуторам и зимовникам, а на Сечи оставалась только залога. OBOZ.UA рассказывает, почему День казачества приходится именно на 1 октября.

Покров и период Казачества

Сохранилось немало свидетельств, даже от мировых историков, о том, что Покрова имела особое место в жизни запорожских казаков. Например, французский дипломат Жан-Бенуа Шерер в труде, датированном 1788 годом, писал, что "Покров был для казаков большим праздником, поскольку их церковь была посвящена Деве Марии. Когда они желали избрать новых членов старшины, то собирались именно в этот день".

После Покрова часть казаков – в большинстве своем семейные – расходились по зимовникам, а те, кто кроме собственного оружия ничего не имели, оставались на Сечи в куренях.

Казаки строили множество церквей, посвященных Покрову. Самой древней, дошедшей до наших дней, является Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году – внешне она больше напоминает крепость.

Большинство Покровских храмов, датируемых преимущественно XVIII веком, уцелели до наших времен. Например, Покровский собор Харькова, построенный в 1689 году в стиле казацкого барокко, и киевская трибанная церковь Покровы на Подоле, сохранившаяся с 1766 года.

Казаки особенно хранили и чтили иконы Богородицы, ведь ее считали покровительницей украинского войска.

День Украинского казачества

День Украинского казачества отмечается в Украине согласно указу президента от 1999 г. № 966/99 в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

С 2014 года с целью чествования традиций и поддержки инициативы общественности на Покров начали отмечать и День украинских защитников и защитниц.

Именно возникновение казачества помогло украинцам выжить в условиях не только отсутствия собственного государства, но и при тотальном уничтожении всех национальных аспектов.

За последние три столетия украинский народ многократно поднимался на борьбу за свободу и независимость. Первая глобальная попытка возрождения государственности и самобытности пришлась на время Казачества. Вторая попытка, говорят историки, возникла в период 1917-1920 годов, а третья – продолжается уже в наше время.

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