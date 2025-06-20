Почему не стоит хранить хлеб в холодильнике: шеф-повар предостерегла от ошибки

Многие люди считают, что хранение хлеба в холодильнике - лучший способ замедлить рост плесени, но один шеф-повар советует этого не делать.

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Хранение хлеба в холодильнике на самом деле ускоряет процесс сушки и приводит к его более быстрому черствению, предупреждает Дин Харпер, шеф-повар Harper Fine Dining, пишет Express.

"Хлеб, купленный в супермаркете, обычно остается свежим примерно от трех до пяти дней при условии правильного хранения", - объясняет Дин. "Лучшее место для хранения хлеба - это хлебница или прохладный, сухой шкаф".

Холодная среда холодильника приводит к более быстрой кристаллизации крахмала в хлебе, что в свою очередь приводит к твердой, сухой текстуре, даже если она не заплесневела.

Если вы хотите продлить срок годности вашего хлеба, Дин рекомендует заморозить его, предварительно нарезав, чтобы разморозить только столько, сколько вам нужно.

Замораживание хлеба не только эффективно, но и помогает сохранить свежесть и вкус в течение недель, а не дней.

Хранение хлеба в хлебнице или шкафу также защищает его от света, влаги и резких перепадов температуры. Именно эти факторы являются настоящими виновниками того, что хлеб черствеет или плесневеет быстрее, чем ожидалось.

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