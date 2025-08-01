Почему нельзя снимать обувь в самолете: объяснение

Скажите, вам когда-нибудь хотелось, только зайдя в салон самолета и разместившись на своем месте, сбросить обувь и примоститься в кресле с ногами? Это может быть очень удобно, но эксперты советуют так не вести себя на борту.

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Как пишет издание Express, советами поделилась заместитель редактора отдела социальных сетей журнала Travel and Leisure Кет Ван Дайк. По ее словам, пребывание в самолете босиком – это не только вопрос эстетики и чужого комфорта.

Да, не всем нравится вид чужих стоп. Но проблема заключается в том, что генеральная уборка салона самолета происходит не так часто, как вам хотелось бы. Поэтому на коврах и под сиденьями могут накапливаться опасные микроорганизмы.

Полы в самолетах редко тщательно моют между рейсами, поэтому вы можете контактировать с бактериями, грибками и вирусами, которые могут вызвать такие инфекции, как микоз стоп, подошвенные бородавки. А если на ваших ногах есть порезы и ссадины, то вы подвергаете себя риску даже более серьезных кожных заболеваний.

Кроме того, на ковровом покрытии самолета часто остаются биологические жидкости, остатки пищи и другие загрязнения, что повышает риск заражения. В дополнение сухой воздух в салоне и теснота могут сделать кожу более склонной к раздражению и растрескиванию. А это открывает ворота для инфекции.

Хотя риск подхватить что-то серьезное для большинства здоровых людей относительно невелик, в целом гигиеничнее не снимать обувь или хотя бы носки во время перелета. Особенно когда вы идете в туалет. Ведь то, что может быть разлито там на полу, не обязательно будет просто водой.

Ну и в конце концов босые ноги могут иметь довольно неприятный запах. Поэтому лучше держать их в обуви. Это убережет от дискомфорта ваших попутчиков.

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