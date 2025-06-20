Почему никогда не стоит меняться местами в самолете: объясняет стюардесса

Бортпроводница поделилась основными причинами, почему она советует пассажирам никогда не меняться местами в самолете, и призывает пассажиров быть осторожными.

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Так, в своем TikTok стюардесса Лианна поделилась собственной историей о том, как ее попросили поменяться местами с женщиной впереди, и почему это, возможно, была не самая лучшая идея.

Она рассказала, что летела в Иорданию, но во время перелета во Франкфурт, откуда у нее была пересадка, женщина в ряду перед ней спросила ее, не хочет ли она поменяться местами.

Обычно она абсолютно на 100% против смены мест. Но в этот раз женщина решила сделать исключение и согласилась поменяться местами.

"Нужно помнить, что если человек, с которым вы поменяетесь местами, сделает что-то плохое в самолете, это может обернуться против вас", – сказала она.

Но на этот раз проблема заключалась в другом - ее кредитная карта была привязана именно к этому месту, которое она уступила другой пассажирке. В том конкретном случае для того, чтобы покупать на борту еду и напитки, нужно было внести заранее данные о своей карте в приложение.

Далее она остановила бортпроводницу, чтобы спросить, означает ли это, что женщина на назначенном ей месте теперь сможет воспользоваться ее кредитной картой на рейсе, на что бортпроводник ответил, что это возможно.

Поделившись собственным опытом работы бортпроводником в самолете, она сказала, что легко получить неправильную информацию от пассажиров, поскольку, по ее словам, большинство людей на самом деле не слушают, что она говорит, и поэтому соглашаются на вещи, о которых они не знали, например, оплату напитков, которые они считали бесплатными.

Поэтому она предостерегла пассажиров и посоветовала не меняться никогда местами в самолете.

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