Почему у спатифиллума стали коричневыми кончики листьев: избегайте этой ошибки

Мирная лилия (спатифиллум) — одно из самых популярных комнатных комнатных растений, ее любят за изящное белое цветение, но если листья становятся коричневыми, возможно, вы совершаете одну типичную ошибку.

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По словам экспертов по растениеводству The Nunhead Gardener, размещение мирной лилии в одной части дома может нанести серьезный ущерб, пишет Express.

"Мирные лилии предпочитают яркое косвенное освещение, но могут переносить условия слабого освещения", – говорят эксперты. Однако их нельзя размещать под "прямыми солнечными лучами".

В то время как мирным лилиям нужен свет, чтобы процветать, слишком много солнца может сжечь их нежные листья. Это часто приводит к коричневым или хрустящим краям листьев, из-за чего даже здоровое растение может выглядеть стрессовым.

Если ваше растение находится у выходящего на юг светлого окна, используйте прозрачные шторы, чтобы рассеять резкий свет.

Мирные лилии, естественно, растут в тенистом подлеске тропических лесов, поэтому они не созданы для интенсивного солнца.

Кроме избегания солнечного света, влажность также важна для того, чтобы листья оставались пышными и зелеными. Регулярно сбрызгивайте листья или поставьте горшок на поддон, наполненный галькой и водой, чтобы повысить ее.

Еще одной причиной побурения листьев является недостаточный или чрезмерный полив, поэтому проверьте почву перед добавлением воды.

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