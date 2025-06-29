Почему ваша спальня превращается в беспорядок: 7 вещей, за которыми стоит следить

Спальня должна быть местом покоя и восстановления. Однако расслабиться в помещении, загроможденном вещами, сложно. И даже самый роскошный матрас или качественный текстиль не компенсируют ощущение беспорядка.

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Разбросанные вещи, грязный пол, захламленные тумбочки – все это незаметно влияет на качество отдыха, настроение и даже психоэмоциональное состояние. Эксперты дали простые и эффективные советы, которые помогут поддерживать порядок в спальной комнате.

Незастеленная кровать

По словам Марлы Мок, президента компании Molly Maid, одно из самых простых решений – застилать кровать сразу после пробуждения. Это создает визуальную чистоту и ощущение завершенности.

Также важно регулярно стирать постель: наволочки и простыни – еженедельно. Иначе появляются пятна, неприятные запахи и общее ощущение запущенности.

Избыток обуви

"Разбросанная обувь занимает место и создает риск спотыкания", – отметила Дарла ДеМорроу, организатор и основательница HeartWork Organizing. Ее совет: храните обувь в специальных боксах, комодах или на полках, желательно – вне открытого пространства.

Неорганизованный шкаф

Шкаф часто становится источником беспорядка. Вместо наваленной одежды попробуйте аккуратное складывание вещей в ящики и унифицированные вешалки, которые визуально дисциплинируют пространство. При необходимости – избавьтесь от вещей, которыми не пользуетесь.

Загроможденные поверхности

Тумбочки, комоды, письменные столы – типичные места для накопления безделушек и бумаг. Эксперты советуют:

выделить корзины, ящики или органайзеры для хранения;

освободить хотя бы одну-две поверхности полностью – это дает эффект простора и спокойствия;

убирать, двигаясь по кругу по часовой стрелке – это дает ощущение контроля.

Загрязненные окна и зеркала

Естественный свет – ключ к уютной спальне. Но грязные окна уменьшают его проникновение. Совет: вытирайте пыль с подоконника, очищайте стекло средством и микрофибровой салфеткой. То же самое касается зеркал.

Одежда на дверях

Хаотично повешенная одежда создает ощущение беспорядка и препятствует свободному передвижению. Вместо этого используйте крючки только как временное решение.

Грязный пол

Пол – основа визуального порядка. Соберите все лишнее, пропылесосьте и помойте поверхность. При необходимости – используйте средство для ковров или специальную жидкость для ухода за паркетом/плиткой.

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