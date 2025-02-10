Почему все говорят о сериале 'Материнский инстинкт': обзор популярного сериала

В украинском медиапространстве появился новый, стремительно набирающий популярность среди зрителей, сериал. Речь идет о медицинской драме "Материнский инстинкт", премьера которой состоялась 17 января 2025 года на платформе Киевстар ТВ.

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О чем сериал и кто в нем снялся, рассказывает OBOZ. UA

О чем сериал "Материнский инстинкт"?

Главная героиня сериала — Наталья Зарецкая, талантливая и преданная своему делу акушер-гинеколог. Она работает в перинатальном медицинском центре, где ежедневно сталкивается с вызовами, борясь за жизнь новорожденных и их матерей.

Ее принципиальность и высокий профессионализм вызывают восхищение у пациентов, но нередко становятся причиной конфликтов с коллегами. Ситуация усложняется, когда Наталье приходится выбирать между карьерой, личной жизнью и неожиданными обстоятельствами, которые меняют ее судьбу.

Актерский состав и где посмотреть сериал

В проекте задействованы известные украинские актеры: Анастасия Цымбалару, Олег Загородний, Артем Позняк, Екатерина Вишневая, Сергей Дзялик, Екатерина Файн, Ирина Мак, Валерия Ходос.

Сериал "Материнский инстинкт" доступен для просмотра эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

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