Почему всем обязательно нужно есть квашеную капусту: ответ эксперта

Квашеная капуста является не только очень вкусным, но еще и очень ценным продуктом, который специалисты рекомендуют есть всем. Еще важно знать, как ее правильно готовить в домашних условиях, чтобы она имела приятный вкус и запах.

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Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезная квашеная капуста и, как ее правильно готовить.

Чем полезная квашеная капуста

"Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы", – рассказала диетолог.

В капусте много серы

"Следует упомянуть об относительно высоком содержании серы – элемента, который положительно влияет на внешний вид волос, кожи и ногтей. Исследования показали, что изотиоцианаты, образованные в процессе ферментации капусты, помогают снизить риск развития новообразований", – отметила Фус

Как правильно квасить капусту

"Квашенные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу. Если соленая капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной понадобится не меньше недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая пища! К тому же низкокалорийная", – подытожила эксперт.

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